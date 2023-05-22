Фетисов о хоккее в Индии на высоте 3,5 тысячи метров: «Удивительный опыт, много что мне дал. Не было бы единства и понимания проблем, наверное, не собрали бы международную команду»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями об игре в хоккей в Индии.

Игра прошла в 2020 году на стадионе в предгорьях Гималаев, который считается самой высокогорной хоккейной ареной мира.

«Не могу не поделиться своим опытом игры в хоккей в Индии.

Это было в Лехе, в Ладакхе, где на высоте 3 524 метра я играл в хоккей со своими друзьями – коллегами-хоккеистами – и с местными жителями.

Удивительный опыт на самом деле, который много что мне дал.

И могу сказать, если бы у нас не было единства и понимания общих проблем, наверное, мы бы не собрали международную команду там, в этом уникальном месте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Под водой Байкала сыграйте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
🙈
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Целых 3 года прошло, но вспомнили об этом только сейчас. Непонятно почему?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SerVer
Ответ Angelgirl
Чего дал такой опыт?
Повод для лишнего лицемерного интервью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Чего дал такой опыт?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marienburg
Ответ Melnikov1968
Целых 3 года прошло, но вспомнили об этом только сейчас. Непонятно почему?
Следующая суперсерия будет с Индией25
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий