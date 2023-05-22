Фетисов о хоккее в Индии на высоте 3,5 тысячи метров: «Удивительный опыт, много что мне дал. Не было бы единства и понимания проблем, наверное, не собрали бы международную команду»

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями об игре в хоккей в Индии.

Игра прошла в 2020 году на стадионе в предгорьях Гималаев, который считается самой высокогорной хоккейной ареной мира.

«Не могу не поделиться своим опытом игры в хоккей в Индии.

Это было в Лехе, в Ладакхе, где на высоте 3 524 метра я играл в хоккей со своими друзьями – коллегами-хоккеистами – и с местными жителями.

Удивительный опыт на самом деле, который много что мне дал.

И могу сказать, если бы у нас не было единства и понимания общих проблем, наверное, мы бы не собрали международную команду там, в этом уникальном месте», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.