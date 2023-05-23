Фетисов о Федорове: «Я его рекомендовал на должность тренера сборной – надо мной все смеялись. Рад, что он решил стать главным тренером ЦСКА»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Сергей Федоров КХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Клуб под руководством 53-летнего тренера второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году, не имея тренерского опыта. В 2022 году он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине в качестве ассистента главного тренера сборной России.

«Умение направить свой штаб и работа с игроками неразделимы. Главный тренер отвечает за все – и за отношения, и за психологию, и за работу штаба, и за тактику, и за стратегию. Понятно, что все эти моменты требуют знания предмета не понаслышке. Во всех отношениях сейчас все сбалансировано.

Я его рекомендовал на должность тренера сборной – надо мной все смеялись. Наверное, это самый разносторонний игрок за всю историю мирового хоккея – он умел делать на льду буквально все одинаково хорошо. Все, что нужно для этого, – желание, а хоккей он знает и понимает, как он работает.

Я рад, что он принял такое решение [стать главным тренером]. Это трудная работа, а он семьянин – у него дети маленькие растут. Он решился, были большие репутационные риски. Он большой молодец – я за него переживаю, болею. Желаю ему успехов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

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10 комментариев

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Евгений Мешков
Федоров был нападающим, но при необходимости легко мог заменить защитника. Фетисов был защитником, но без проблем сыграл бы и в нападении. два величайших универсала нашего хоккея. я уже не говорю о том, что Федоров повлиял на переход Фетисова в Детройт из Нью Джерси, что позволило создать Русскую пятерку и помочь выиграть два КС. В СОлт-Лейк Федоров поехал потому что тренером стал Фетисов, да и на КМ-96 он тоже согласился под влиянием Фетисова. я уж не говорю о том, что оба выходцы из ЦСКА
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эти двое крепко связаны с очень давних лет
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maks44
Вячеслав, над вами смеются вовсе не из-за этого.
+4
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гилберт
Я! Я! Яяя!!!
+2
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Alex1104
Ответ Огюст
Да Фетисов ,Фёдоров и игроком был техничным, классным трудягой и продолжил это в своей тренерской работе -молодец мужик ! А ,вот ты всё по тёплым кабинетам , да комменты строчишь, а что бы тренером не поработать !
Даже великие хоккеисты не все становятся тренерами.
Список нужен?
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Кеша
Ответ Евгений Мешков
Федоров был нападающим, но при необходимости легко мог заменить защитника. Фетисов был защитником, но без проблем сыграл бы и в нападении. два величайших универсала нашего хоккея. я уже не говорю о том, что Федоров повлиял на переход Фетисова в Детройт из Нью Джерси, что позволило создать Русскую пятерку и помочь выиграть два КС. В СОлт-Лейк Федоров поехал потому что тренером стал Фетисов, да и на КМ-96 он тоже согласился под влиянием Фетисова. я уж не говорю о том, что оба выходцы из ЦСКА ---------- эти двое крепко связаны с очень давних лет
Все точно описали. Добавить нечего.
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цэсемьэр
я помню как «он решал» стать тренером ЦСКА😁
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Stop-D
Ну пошли уже каждый будет говорить, что это я же говорил, как говорится у победы много отцов, а поражение всегда сирота))
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каток Третьяка
ключевое в этих словах - "Я"... остальное не важно
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Макс Смирнов
Опять прихвостень примазывается , хотя после его слов не удивлен бардаку в министерствах , просто вдумайтесь ,что чел удивляется, что его обсмеять за то что он предложил человека , который ни разу не тренировал возглавить самую священную корову этих чинуш и пердунов старых 🤦🏻‍♂️а сейчас то когда Федоров показал мастерство , то и этот тут как тут , задним числом все умные
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