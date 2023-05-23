Фетисов о Федорове: «Я его рекомендовал на должность тренера сборной – надо мной все смеялись. Рад, что он решил стать главным тренером ЦСКА»

Вячеслав Фетисов оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА.

Клуб под руководством 53-летнего тренера второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

возглавил в 2021 году, не имея тренерского опыта. В 2022 году он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине в качестве ассистента главного тренера сборной России.

«Умение направить свой штаб и работа с игроками неразделимы. Главный тренер отвечает за все – и за отношения, и за психологию, и за работу штаба, и за тактику, и за стратегию. Понятно, что все эти моменты требуют знания предмета не понаслышке. Во всех отношениях сейчас все сбалансировано.

Я его рекомендовал на должность тренера сборной – надо мной все смеялись. Наверное, это самый разносторонний игрок за всю историю мирового хоккея – он умел делать на льду буквально все одинаково хорошо. Все, что нужно для этого, – желание, а хоккей он знает и понимает, как он работает.

Я рад, что он принял такое решение [стать главным тренером]. Это трудная работа, а он семьянин – у него дети маленькие растут. Он решился, были большие репутационные риски. Он большой молодец – я за него переживаю, болею. Желаю ему успехов», – сказал двукратный олимпийский чемпион .