Черчесов назвал Третьяка лучшим хоккейным вратарем всех времен и народов: «Никакие годы не изменят моей позиции!»

Станислав Черчесов назвал Владислава Третьяка величайшим хоккейным вратарем в истории .

– У вас есть любимый хоккейный вратарь? Не обязательно наш…

– Третьяк.

– Годы идут, десятилетия…

– Все равно ! И никакие годы не изменят моей позиции!

– Вы общаетесь? Переписываетесь?

– Нет‑нет. Я с ним один раз пересекся в Кремле, но это было давно. Мы на мероприятии сидели за одним столом. Но это ни о чем не говорит, что мы не слишком знакомы. Я вам назвал лучшего вратаря всех времен и народов! – сказал главный тренер « ».