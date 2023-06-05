Черчесов назвал Третьяка лучшим хоккейным вратарем всех времен и народов: «Никакие годы не изменят моей позиции!»

Теги Станислав Черчесов Владислав Третьяк высшая лига Венгрия КХЛ Ференцварош Матч ТВ Хоккей

Станислав Черчесов назвал Владислава Третьяка величайшим хоккейным вратарем в истории .

– У вас есть любимый хоккейный вратарь? Не обязательно наш…

– Третьяк.

– Годы идут, десятилетия…

– Все равно Владислав Третьяк! И никакие годы не изменят моей позиции!

– Вы общаетесь? Переписываетесь?

– Нет‑нет. Я с ним один раз пересекся в Кремле, но это было давно. Мы на мероприятии сидели за одним столом. Но это ни о чем не говорит, что мы не слишком знакомы. Я вам назвал лучшего вратаря всех времен и народов! – сказал главный тренер «Ференцвароша». 

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21 комментарий

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Aleksey Yashin
Как вратарь - великий, но к сожалению пошёл в депутаты и функционеры...
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waa1982
Если взвесить вклад в победы сборной в качестве игрока и в развал хоккея в качестве чиновника, то, походу, в минус ушел.
+7
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Darshan
Теперь надо спросить у Третьяка, кто величайший футбольный вратарь.
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Den_94
Ответ Геннадий Туник
Человек,не игравший в НХЛ,не может быть лучшим в мире по определению.А пресловутый патриотизм лучше засунуть куда подальше.
А могут быть лучшими те, которые не играли с Советам, Чехословакией? Это в одну сторону только работает?
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Den_94
Ответ Андрей Никитин99
Ну Незнаю Хоккей был совершенно другой в то время Как по мне Василевский/Бродо/Флери на голову выше,а то и на две
Вопрос не в общем уровне, а превосходстве этого уровня над другими в конкретный период времени. Так то современные атлеты бегут, прыгают и плавают быстрее прошлых, но это не значит что предыдущие атлеты были никчёмными.
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memphis
Просто Черчесов не следит за хоккеем)
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Stewee
Плевать, какой он депутат или чиновник. Но как вратарь это топ-1 в 20 веке. Играй он в НХЛ, насобирал бы 70е и 80е Везин.
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Геннадий Туник
Человек,не игравший в НХЛ,не может быть лучшим в мире по определению.А пресловутый патриотизм лучше засунуть куда подальше.
+8
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Сергей Спиридонов
Третьяк в хоккее, Яшин в футболе . The вери,вери бест !!!
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Bartez1986
Ответ Амин Чич
и, что, Человерт вообще стал президентом, теперь он испортил себе историю спорта!?
а когда Чилаверт успел стать президентом?
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rabbitd12345
Ответ Stewee
Плевать, какой он депутат или чиновник. Но как вратарь это топ-1 в 20 веке. Играй он в НХЛ, насобирал бы 70е и 80е Везин.
Бы...
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Sobachkin
Но чиновник вышел бездарный и прихвостень
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&_Bishep_&
Я думал это Василёнок .
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Demedieu
Черчесов: верните мне мой 1975
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bel01
Гашек, думаю, с ним на одном уровне в истории.

Канадцы, кстати, считают лучшими в истории своих - Жак Плант, Руа, Бродер... Классные киперы, конечно, но великие европейские - были ещё сильнее.
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