Черчесов назвал Третьяка лучшим хоккейным вратарем всех времен и народов: «Никакие годы не изменят моей позиции!»
Станислав Черчесов назвал Владислава Третьяка величайшим хоккейным вратарем в истории .
– У вас есть любимый хоккейный вратарь? Не обязательно наш…
– Третьяк.
– Годы идут, десятилетия…
– Все равно Владислав Третьяк! И никакие годы не изменят моей позиции!
– Вы общаетесь? Переписываетесь?
– Нет‑нет. Я с ним один раз пересекся в Кремле, но это было давно. Мы на мероприятии сидели за одним столом. Но это ни о чем не говорит, что мы не слишком знакомы. Я вам назвал лучшего вратаря всех времен и народов! – сказал главный тренер «Ференцвароша».
Канадцы, кстати, считают лучшими в истории своих - Жак Плант, Руа, Бродер... Классные киперы, конечно, но великие европейские - были ещё сильнее.