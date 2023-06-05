Черчесов о двух подряд победах Федорова в Кубке Гагарина: «Есть самородки, которые приходят и показывают класс. Сергей столько лет играл на высочайшем уровне. Он большой молодец»

Теги Станислав Черчесов ЦСКА Сергей Федоров высшая лига Венгрия КХЛ Кубок Гагарина Ференцварош Матч ТВ Хоккей

Станислав Черчесов высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина.

Команда Сергея Федорова выиграла в сезоне-2022/23 выиграла трофей второй раз подряд, одержав победу над «Ак Барсом» в финале (4-3). 

– Вы любите хоккей, Станислав Саламович?

– Я смотрел финальные матчи Кубка Гагарина. Очень внимательно наблюдал. Надо сказать, что интрига была до конца. Я очень рад за Сергея Федорова, что второй год подряд он вместе с ЦСКА доказывает, что они – лучшие.

– Это ведь уникальный случай. Человека назначили главным тренером на совещании, и он выиграл два Кубка Гагарина за два года. А ведь у Федорова даже диплома нет!

– Послушайте, я понимаю, что тренер – это профессия, которой надо обучаться. Но есть такие самородки, которые приходят в лигу и показывают свой класс. В конце концов, сам Федоров столько лет играл на высочайшем уровне. Он большой молодец, смог достичь высоты, и я за него искренне радуюсь, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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6 комментариев

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Антибаскет Поповича
Александр Мостовой: "Да, я вот тоже такой самородок".
+13
0
+13
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krokodilych
Ответ Ростов-на-Дону
Дезертир навсегда - это несмываемый позор.
Больше тридцати лет прошло, а серп и молот навсегда в голове, да?
+2
-1
+1
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Sergei Spinafly
Ответ Антибаскет Поповича
Александр Мостовой: "Да, я вот тоже такой самородок".
👏😂😂
+1
0
+1
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Ростов-на-Дону
Ответ krokodilych
Больше тридцати лет прошло, а серп и молот навсегда в голове, да?
ПОЗОР НЕСМЫВАЕМЫЙ.
0
0
0
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