Черчесов о двух подряд победах Федорова в Кубке Гагарина: «Есть самородки, которые приходят и показывают класс. Сергей столько лет играл на высочайшем уровне. Он большой молодец»

Станислав Черчесов высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина.

Команда Сергея Федорова выиграла в сезоне-2022/23 выиграла трофей второй раз подряд, одержав победу над «Ак Барсом» в финале (4-3).

– Вы любите хоккей, Станислав Саламович?

– Я смотрел финальные матчи Кубка Гагарина. Очень внимательно наблюдал. Надо сказать, что интрига была до конца. Я очень рад за Сергея Федорова, что второй год подряд он вместе с доказывает, что они – лучшие.

– Это ведь уникальный случай. Человека назначили главным тренером на совещании, и он выиграл два Кубка Гагарина за два года. А ведь у Федорова даже диплома нет!

– Послушайте, я понимаю, что тренер – это профессия, которой надо обучаться. Но есть такие самородки, которые приходят в лигу и показывают свой класс. В конце концов, сам Федоров столько лет играл на высочайшем уровне. Он большой молодец, смог достичь высоты, и я за него искренне радуюсь, – сказал главный тренер « ».