«Ференцварош» Черчесова проиграл 2 матча подряд. Команда уже стала чемпионом Венгрии

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дебрецен высшая лига Венгрия Ференцварош Кечкемет Футбол

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова проиграл в 2 матчах подряд.

В 32-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле уступил «Дебрецену» со счетом 1:3. В предыдущем матче команда проиграла «Кечкемету» (2:0).

Напомним, «Ференцварош» досрочно оформил чемпионство в 30-м туре, завоевав трофей во 2-й раз подряд.

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23 комментария

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An Kr
Как ни читаю Ференцварош только проигрывает, как они чемпионами то стали?
+34
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+34
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Spaten
Не проиграл 2 раза подряд, а набирается сил после выполнения задачи перед новым безоговорочным чемпионством!
+13
0
+13
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Lionel Andres Messi 10
Полевой командир главную задачу выполнил, а теперь черёд оказывать жест доброй воли.
+12
0
+12
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Say Hello to the Robots
Ответ An Kr
Как ни читаю Ференцварош только проигрывает, как они чемпионами то стали?
наверное, про победы просто не пишут
+9
-1
+8
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encaro_one
Стас хочет чтобы его уволили и он возглавил бы Динамо?
+4
0
+4
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Кеша
Станислав давай чемодан- вокзал -Россия ! Я буду лично встречать у метро Динамо !)))
+3
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+3
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Вратарь Бага
Астанавите эту машину!
+2
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Роберт ЛеванГОЛьски
Не проиграл, а отрицательно выиграл
+2
-1
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Mixos Demid
Ответ encaro_one
Стас хочет чтобы его уволили и он возглавил бы Динамо?
Тогда получится Станиша Черканович!!!
+1
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валя_стакан
Ответ Кеша
Станислав давай чемодан- вокзал -Россия ! Я буду лично встречать у метро Динамо !)))
Присоединюсь
+1
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waleri
Так теперь можно и бизнесом заняться, вариантов масса в линии.
0
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Arturitto
Создают задел очков на следующий чемпионат.
0
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flash166
Новости про них только когда проигрывают, успокойтесь уже, они чемпионы, могут вообще не выходить. И чемпионы, о ужас, благодаря Черчесову! И в плэй офф еврокубка вышли впервые за цать лет , тоже видимо только проигрывая .
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Ростовский
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An Kr
Ответ Say Hello to the Robots
наверное, про победы просто не пишут
У них была серия 5 матчей без побед, сейча 2 подряд.
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Давид Agabekyan
Ответ An Kr
У них была серия 5 матчей без побед, сейча 2 подряд.
Потому что к тому моменту уже либо стали чемпионами, либо почти стали
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Pb-SE
Ответ Direct free kick
А что Бахмут? России нужен выход к проливу Босфор и второму на Д.
На Х им эти проливы?
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Direct free kick
Ответ Pb-SE
На Х им эти проливы?
Чтобы контролировать Чёрное Море, а не с эрдогашами торговаться
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