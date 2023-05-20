«Ференцварош» Черчесова проиграл 2 матча подряд. Команда уже стала чемпионом Венгрии
«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова проиграл в 2 матчах подряд.
В 32-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле уступил «Дебрецену» со счетом 1:3. В предыдущем матче команда проиграла «Кечкемету» (2:0).
Напомним, «Ференцварош» досрочно оформил чемпионство в 30-м туре, завоевав трофей во 2-й раз подряд.
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