Станислав Черчесов: «Добрый Дзюба – плохой футболист. Когда он злой – всем доказывает. Поэтому у меня он был капитаном сборной»
Станислав Черчесов высказался о влиянии Артема Дзюбы на «Локомотив».
– Давно не виделись, но часто переписывались. Я его практически после каждого гола и удачного матча поздравлял. Он заслуживает этого.
Правильное решение, что он в «Локомотиве». Неслучайно «Локо» сейчас приподнялся в турнирной таблице.
– Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать?
– Думаю, что помог тот опыт, который он приобрел в Турции. Мы знаем, что добрый Дзюба – это плохой футболист.
Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает. Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
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