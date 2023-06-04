Станислав Черчесов: «Добрый Дзюба – плохой футболист. Когда он злой – всем доказывает. Поэтому у меня он был капитаном сборной»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Ференцварош Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов высказался о влиянии Артема Дзюбы на «Локомотив».

– Давно не виделись, но часто переписывались. Я его практически после каждого гола и удачного матча поздравлял. Он заслуживает этого.

Правильное решение, что он в «Локомотиве». Неслучайно «Локо» сейчас приподнялся в турнирной таблице.

– Как так получилось, что после паузы в «Локо» сразу начал забивать?

– Думаю, что помог тот опыт, который он приобрел в Турции. Мы знаем, что добрый Дзюба – это плохой футболист.

Но когда Дзюба злой, значит, что он приехал и всем доказывает. Я всегда это знал, поэтому он постоянно играл у меня в основном составе сборной и был капитаном, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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7 комментариев

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Кеша
Хорошая оценка игрока. Надо честно признать что Дзюба личность не ординарная . Молодец , что вернулся и заиграл так , как никто не ожидал .
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Вратарь Бага
Зато ты усатый вечно злой был на конференциях и это было плохо для всех.
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antiginer
Саламыч, чем же ты его злил? Мыло в душе мешал быстро поднять?
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Не уверен!!
Это что получается?! Добрый Дзюба постоянно даёт интервью со своим обычным бредом. Все мы его начинаем по делу хейтить. И тем самым пробуждаем на волю злого Дзюбу!
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584social
Логики не вижу. Если не выпускать, будет злой. Ты его выпускал и делал капитаном, значит он добрый. Значит плохой футболист. Значит ты специально выпускал за сборную плохого футболиста.
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Ростов-на-Дону
Злил; показывал ему фотку одной телеведущей - ей спасибо сказать надо за удачную игру сборной Черчесова!
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