Кузнецов предлагал «Трактору» подписать Милано до его перехода в «Вашингтон»: «Теперь они говорят, что я был прав»

сказал, что предлагал «Трактору» подписать .

26-летний нападающий присоединился к «Кэпиталс» по ходу сезона. До этого игрок не прошел просмотр в «Калгари». В 32 матчах он набрал 19 (7+12) очков при полезности «+3».

Кузнецов сказал, что когда «Калгари» не стал предлагать Милано контракт, он связался с «Трактором» и предложил своему родному клубу подписать игрока.

«Мне всегда нравилось, как играет Сонни. А через 2 недели « » подписал его. К сожалению для них – и к счастью для нас.

Я общался с представителями « » несколько дней назад и сказал: «Видите, что происходит?» И они такие: «Да, ты был прав», – рассказал Кузнецов.