Кузнецов предлагал «Трактору» подписать Милано до его перехода в «Вашингтон»: «Теперь они говорят, что я был прав»
Евгений Кузнецов сказал, что предлагал «Трактору» подписать Сонни Милано.
26-летний нападающий присоединился к «Кэпиталс» по ходу сезона. До этого игрок не прошел просмотр в «Калгари». В 32 матчах он набрал 19 (7+12) очков при полезности «+3».
Кузнецов сказал, что когда «Калгари» не стал предлагать Милано контракт, он связался с «Трактором» и предложил своему родному клубу подписать игрока.
«Мне всегда нравилось, как играет Сонни. А через 2 недели «Вашингтон» подписал его. К сожалению для них – и к счастью для нас.
Я общался с представителями «Трактора» несколько дней назад и сказал: «Видите, что происходит?» И они такие: «Да, ты был прав», – рассказал Кузнецов.
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