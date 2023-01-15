Кузнецов предлагал «Трактору» подписать Милано до его перехода в «Вашингтон»: «Теперь они говорят, что я был прав»

Теги Трактор Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Сонни Милано Хоккей

Евгений Кузнецов сказал, что предлагал «Трактору» подписать Сонни Милано

26-летний нападающий присоединился к «Кэпиталс» по ходу сезона. До этого игрок не прошел просмотр в «Калгари». В 32 матчах он набрал 19 (7+12) очков при полезности «+3». 

Кузнецов сказал, что когда «Калгари» не стал предлагать Милано контракт, он связался с «Трактором» и предложил своему родному клубу подписать игрока. 

«Мне всегда нравилось, как играет Сонни. А через 2 недели «Вашингтон» подписал его. К сожалению для них – и к счастью для нас. 

Я общался с представителями «Трактора» несколько дней назад и сказал: «Видите, что происходит?» И они такие: «Да, ты был прав», – рассказал Кузнецов. 

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8 комментариев

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e1ther - e1ther
Ответ GreatMcDavid97
Сам бы и возвращался. Все равно балласт для вашиков
Ты питаешься,да, русофобией?)
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Олег Сорокин
Наркомен оказался прав
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GreatMcDavid97
Сам бы и возвращался. Все равно балласт для вашиков
0
-5
-5
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Эльдар Константинов
Милано упустил мечту. Он с детства за Трактор.
+5
0
+5
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Вадим Скорин
Ну вот, теперь понятно, чем займётся Женя Кузнецов после окончания карьеры хоккеиста - будет менеджером, игроков подбирать, может это его второе призвание. Но это потом.
+3
-1
+2
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dosatuy
Удивляет, что Анахайм его бортанул, Калгари не взял в итоге. А парень выдаёт нормальную игру и статистику и за копейки.
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hemsky
А сам Милано рассматривал КХЛ / Европу?
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Максим Никитин
Проиграл бы место в составе Рольгизеру и был бы обменян на очередного Блажиевского
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