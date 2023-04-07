«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Фукале (Metaratings)

Теги Трактор возможные переходы Вашингтон НХЛ АХЛ Херши КХЛ Зак Фукале Хоккей

«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Зака Фукале

27-летний голкипер находится в шорт-листе челябинского клуба, как сообщает Metaratings. 

В текущем сезоне канадец провел 36 матчей в АХЛ за «Херши» (20 побед, 90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,51). 

В прошлом сезоне Фукале дебютировал в НХЛ, сыграв 4 матча за «Кэпиталс» (92,4%, 1,75, 1 шатаут). 

В этом сезоне «Трактор» занял 9-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не попал в плей-офф.

Ворота команды защищали Илья Проскуряков, Сергей Мыльников, Кирилл Устименко и Эндрю Хэммонд (2 игры). 

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13 комментариев

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Габорик
Ответ dk99
Наших киперов полно в нхл, а в нашу лигу тянут легов, парадокс)
Думается, Фукале легче заманить в Трактор, чем условных Бобровского и Варламова. Разве что Худобин :)
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Сельмаш1930
Ответ АРХАТ
Лучший вратарь драфта 2013 (исходя из номера пика), но по факту в тени Тристана Джарри и Юси Сароса, да и ещё ряда киперов (Комри, Хогберг, Петерсен) Стата в НХЛ топовая - 1,75 и 92%, рано ещё в КХЛ) А вот стата в АХЛ так себе - 2,74 и 90,2% за 147 матчей
то что его выбрали втором раунде Драфта-2013 объясняется только тем, что он франкофон и драфтанул его Монреаль. Так весьма средний вратарь, в АХЛ можно найти и поинтереснее варианты
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Олег
Ответ NACfoRekcuF
Опечатка это когда соседнюю букву случайно ткнул. У вас же зловещая безграмотность.
Не на уроке русского языка...
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Сергей Орлов
Очень слабый вратарь.
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Александр Максаков
Ответ faaakkkeee
Всегда было интересно, как работает мозг у таких людей, чтобы он такой бац: "А поставлю-ка я пробел в слове "подсуетился" - я так вижу". Вы либо гении все, либо всё очень плохо - среднего не дано.
Всегда было интересно, как работает мозг у таких людей, которым не хватает чувства такта, чтобы оставить ошибку человека незамеченной
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NACfoRekcuF
Ответ Олег
Не все такие умные как вы,опечатка вышла с кем не бывает.
Опечатка это когда соседнюю букву случайно ткнул. У вас же зловещая безграмотность.
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dk99
Наших киперов полно в нхл, а в нашу лигу тянут легов, парадокс)
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Олег
Ответ faaakkkeee
Всегда было интересно, как работает мозг у таких людей, чтобы он такой бац: "А поставлю-ка я пробел в слове "подсуетился" - я так вижу". Вы либо гении все, либо всё очень плохо - среднего не дано.
Не все такие умные как вы,опечатка вышла с кем не бывает.
+1
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faaakkkeee
Ответ Олег
Кузнецов под суетился...
Всегда было интересно, как работает мозг у таких людей, чтобы он такой бац: "А поставлю-ка я пробел в слове "подсуетился" - я так вижу". Вы либо гении все, либо всё очень плохо - среднего не дано.
+7
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Артём Ралдугин
Ответ АРХАТ
Лучший вратарь драфта 2013 (исходя из номера пика), но по факту в тени Тристана Джарри и Юси Сароса, да и ещё ряда киперов (Комри, Хогберг, Петерсен) Стата в НХЛ топовая - 1,75 и 92%, рано ещё в КХЛ) А вот стата в АХЛ так себе - 2,74 и 90,2% за 147 матчей
Да, топовая стата, на уровне Гашека
…за 4 матча
+6
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АРХАТ
Лучший вратарь драфта 2013 (исходя из номера пика), но по факту в тени Тристана Джарри и Юси Сароса, да и ещё ряда киперов (Комри, Хогберг, Петерсен)
Стата в НХЛ топовая - 1,75 и 92%, рано ещё в КХЛ)
А вот стата в АХЛ так себе - 2,74 и 90,2% за 147 матчей
+1
-1
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Олег
Кузнецов под суетился...
+2
-4
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Александр Балабанов
Скаут Евгений не дремлет.
+12
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