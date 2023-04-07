«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Фукале (Metaratings)
«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Зака Фукале
27-летний голкипер находится в шорт-листе челябинского клуба, как сообщает Metaratings.
В текущем сезоне канадец провел 36 матчей в АХЛ за «Херши» (20 побед, 90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,51).
В прошлом сезоне Фукале дебютировал в НХЛ, сыграв 4 матча за «Кэпиталс» (92,4%, 1,75, 1 шатаут).
В этом сезоне «Трактор» занял 9-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не попал в плей-офф.
Ворота команды защищали Илья Проскуряков, Сергей Мыльников, Кирилл Устименко и Эндрю Хэммонд (2 игры).
…за 4 матча
Стата в НХЛ топовая - 1,75 и 92%, рано ещё в КХЛ)
А вот стата в АХЛ так себе - 2,74 и 90,2% за 147 матчей