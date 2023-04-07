«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Фукале (Metaratings)

«Трактор» близок к подписанию вратаря системы «Вашингтона» Зака Фукале

27-летний голкипер находится в шорт-листе челябинского клуба, как сообщает Metaratings.

В текущем сезоне канадец провел 36 матчей в за « » (20 побед, 90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,51).

В прошлом сезоне дебютировал в , сыграв 4 матча за «Кэпиталс» (92,4%, 1,75, 1 шатаут).

В этом сезоне « » занял 9-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не попал в плей-офф.

Ворота команды защищали Илья Проскуряков, Сергей Мыльников, Кирилл Устименко и Эндрю Хэммонд (2 игры).