«Я пока не дошел до такого, чтобы смотреть финал НХЛ. Читаю только новости, где наши ребята». Джикия о хоккее

Теги Спартак Флорида Кубок Стэнли премьер-лига Россия НХЛ Вегас Георгий Джикия Матч ТВ Хоккей

Георгий Джикия признался, что не следит за финалом Кубка Стэнли.

– Финал Кубка Стэнли вам интересен? За кого вы болеете – за «Вегас» или «Флориду»?

– Если честно, то нет. Я до такого пока не дошел, чтобы смотреть финал НХЛ. Читаю только новости, где там наши ребята. Кто сколько набрал очков, кто где играет, и кто кого победил.

Мне самое главное, чтобы они все были здоровы. И каждый из хоккеистов лучше меня знает, что они хотят и к чему идут. А мы за них болеем, – сказал защитник футбольного «Спартака».

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2 комментария

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Demedieu
Чет долго идет
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bedLaM
ну все правильно, по ночам надо спать, восстанавливается)
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