«Я пока не дошел до такого, чтобы смотреть финал НХЛ. Читаю только новости, где наши ребята». Джикия о хоккее
Георгий Джикия признался, что не следит за финалом Кубка Стэнли.
– Финал Кубка Стэнли вам интересен? За кого вы болеете – за «Вегас» или «Флориду»?
– Если честно, то нет. Я до такого пока не дошел, чтобы смотреть финал НХЛ. Читаю только новости, где там наши ребята. Кто сколько набрал очков, кто где играет, и кто кого победил.
Мне самое главное, чтобы они все были здоровы. И каждый из хоккеистов лучше меня знает, что они хотят и к чему идут. А мы за них болеем, – сказал защитник футбольного «Спартака».
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