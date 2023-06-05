«Я пока не дошел до такого, чтобы смотреть финал НХЛ. Читаю только новости, где наши ребята». Джикия о хоккее

Георгий Джикия признался, что не следит за финалом Кубка Стэнли.

– Финал Кубка Стэнли вам интересен? За кого вы болеете – за « » или «Флориду»?

– Если честно, то нет. Я до такого пока не дошел, чтобы смотреть финал . Читаю только новости, где там наши ребята. Кто сколько набрал очков, кто где играет, и кто кого победил.

Мне самое главное, чтобы они все были здоровы. И каждый из хоккеистов лучше меня знает, что они хотят и к чему идут. А мы за них болеем, – сказал защитник футбольного « ».