Коньков о финале Кубка Стэнли: «Делаю ставку на «Вегас». Он кажется более сбалансированной и монолитной командой»

Сергей Коньков считает, что Кубок Стэнли выиграет «Вегас».

В первом матче финальной серии «Голден Найтс» победили «Флориду» со счетом 5:2.

«Соглашусь с экспертами, которые говорят, что эта серия будет абсолютно равной. Надо обратить внимание, как сыграют лидеры. В каждой команде есть свои лидеры.

У «Флориды» здорово играют Бобровский и Ткачак. Что касается «Вегаса», то Барбашев показывает в этом плей-офф отличную командную игру, участвуя в решающих моментах.

У « » равные звенья, любое из них может решить исход матча. Серия будет очень интересной и захватывающей. «Вегас» ровно играл по ходу всего чемпионата. « » же стала сенсацией – вышла в плей-офф с восьмого места и обыграла всех лидеров. Мы увидели историю Золушки.

У «Флориды» невероятное большинство, но «Вегас» мне кажется более сбалансированной и монолитной командой. Он не так давно играл в финале, поэтому я делаю ставку на него», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.