Иван Барбашев: «Мы все знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу. Мы должны быть сфокусированы на своей игре»

Иван Барбашев считает, что во втором матче с «Флоридой» «Вегас» будет играть еще лучше.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 1-0).

– Игра становилась все напряженнее. Как вы справляетесь со своими эмоциями, чтобы быть уверенными в том, что не будете постоянно попадать на скамейку штрафников?

– Мы все знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу. Мы просто должны быть сфокусированы на своей игре и продолжать играть хорошо.

Мы отдохнем немного, посмотрим на вещи, которые можем улучшить. Я думаю, что наша игра будет еще лучше в следующем матче, – сказал нападающий «Вегаса» .

Ткачак получил 14 минут штрафа после стычки в концовке 1-го матча финала. Общий счет – 46 у «Флориды», 18 у «Вегаса»

Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд: пас на победный гол «Флориде», 5 хитов за 19:35. У него 6+10 в 18 матчах плей-офф

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