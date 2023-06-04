Иван Барбашев: «Мы все знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу. Мы должны быть сфокусированы на своей игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев считает, что во втором матче с «Флоридой» «Вегас» будет играть еще лучше.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 1-0).

– Игра становилась все напряженнее. Как вы справляетесь со своими эмоциями, чтобы быть уверенными в том, что не будете постоянно попадать на скамейку штрафников?

– Мы все знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу. Мы просто должны быть сфокусированы на своей игре и продолжать играть хорошо.

Мы отдохнем немного, посмотрим на вещи, которые можем улучшить. Я думаю, что наша игра будет еще лучше в следующем матче, – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

Ткачак получил 14 минут штрафа после стычки в концовке 1-го матча финала. Общий счет – 46 у «Флориды», 18 у «Вегаса»

Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд: пас на победный гол «Флориде», 5 хитов за 19:35. У него 6+10 в 18 матчах плей-офф

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2 комментария

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Buturlin
Лиха беда начало.) Дальше веселее будет, защитникам мозги вправят, ну а Бобровский еще больше включится - он умеет работать над ошибками.
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Jose Maur
А Флорида, я так понимаю, получила способность «залезать под кожу» после победы над Бостоном;)
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