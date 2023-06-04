Морис о том, как быстро провели видеопросмотр момента с голом Стоуна: «Должно быть, им не терпелось еще раз отправить нас штраф-бокс»

Пол Морис высказался о работе судей в матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Флорида» уступила «Голден Найтс» на выезде (2:5, 0-1 в серии). Игроки «Пантерс» в общей сложности получили 46 минут штрафа, «Вегаса» – 18.

Судьи отклонили челлендж «Флориды» на предмет игры высоко поднятой клюшкой перед голом форварда «Вегаса» Марка Стоуна. Из-за этого «Пантерс» получили две минуты штрафа.

Морис ответил на вопрос о том, как быстро был проведен видеопросмотр момента.

«Должно быть, им не терпелось еще раз отправить нас в штраф-бокс», – сказал главный тренер «Флориды».

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