«Сиэтл Тандербердс» вышли в финал Мемориального кубка, где сыграют с «Квебеком» Патрика Руа

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«Сиэтл Тандербердс» вышли в финал Мемориального кубка и сыграют с «Квебеком» Патрика Руа.

Чемпион Западной хоккейной лиги обыграл чемпиона юниорской лиги Онтарио Питерборо (4:1) в матче за выход в финал. 

Шайбы у победителей забросили Колтон Дак, Брэд Ламберт, Кайл Црнкович и Нико Миятович. 

«Сиэтл» впервые в своей истории сыграет в решающем матче Мемориального кубка. Соперником «Тандербердс» будет «Квебек» под руководством Патрика Руа.

«Рэмпартс» в этом сезоне стали чемпионами юниорской лиги Квебека. 

Финал пройдет в Кэмлупсе 4 июня. 

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