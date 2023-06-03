«Сиэтл Тандербердс» вышли в финал Мемориального кубка, где сыграют с «Квебеком» Патрика Руа
«Сиэтл Тандербердс» вышли в финал Мемориального кубка и сыграют с «Квебеком» Патрика Руа.
Чемпион Западной хоккейной лиги обыграл чемпиона юниорской лиги Онтарио Питерборо (4:1) в матче за выход в финал.
Шайбы у победителей забросили Колтон Дак, Брэд Ламберт, Кайл Црнкович и Нико Миятович.
«Сиэтл» впервые в своей истории сыграет в решающем матче Мемориального кубка. Соперником «Тандербердс» будет «Квебек» под руководством Патрика Руа.
«Рэмпартс» в этом сезоне стали чемпионами юниорской лиги Квебека.
Финал пройдет в Кэмлупсе 4 июня.
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