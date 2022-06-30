«Сент-Джон» выиграл Мемориальный кубок, Ян Кузнецов – в символической сборной, проспект «Айлендерс» Дюфур – самый ценный игрок

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«Сент-Джон» стал обладателем Мемориального кубка, обыграв в финале «Гамильтон» (6:3).

Команда выиграла трофей во второй раз в своей истории. Впервые это случилось в 2011 году.

Российский защитник Ян Кузнецов вошел в символическую сборную турнира. Проспект «Калгари» набрал 3 (1+2) очка в четырех матчах.

Самым ценным хоккеистом розыгрыша Мемориального кубка стал Уильям Дюфур. Нападающий записал на свой счет 8 (7+1) очков в четырех играх.

20-летний Дюфур был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2020 под общим 152-м номером в 5-м раунде. Нападающий уже подписал с клубом контракт новичка. 

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