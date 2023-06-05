Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт, Ломберг выбрал ранние 90-е. Певица родилась в 1989-м

Теги Флорида НХЛ Марк Стаал Райан Ломберг ахахаха музыка Хоккей

Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт.

В марте певица отправилась в гастрольный тур в поддержку всех своих альбомов, который получил название «The Eras Tour» («Эры»).

– Какая у тебя любимая эра Тейлор Свифт?

– Та, которая мне запомнилась больше всего, – первый альбом, это был кантри-альбом, – ответил Марк Стаал.

– Тур «Эры». Какая ты эра?

– Мне нравится олдскул. Так что, не знаю, может быть, ранние 90-е, – сказал Райан Ломберг.

Отметим, что Тейлор Свифт родилась в декабре 1989 года.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gentle Giant
Все правильно. Ему нравилось, когда она не пела. Просто тактично это высказал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Бобровский:
–"Гулливер в стране Гуигнгнмов" вне конкуренции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Андронов
Первый альбом, да. Забытый стиль кантри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий