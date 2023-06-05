Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт, Ломберг выбрал ранние 90-е. Певица родилась в 1989-м
Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт.
В марте певица отправилась в гастрольный тур в поддержку всех своих альбомов, который получил название «The Eras Tour» («Эры»).
– Какая у тебя любимая эра Тейлор Свифт?
– Та, которая мне запомнилась больше всего, – первый альбом, это был кантри-альбом, – ответил Марк Стаал.
– Тур «Эры». Какая ты эра?
– Мне нравится олдскул. Так что, не знаю, может быть, ранние 90-е, – сказал Райан Ломберг.
Отметим, что Тейлор Свифт родилась в декабре 1989 года.
–"Гулливер в стране Гуигнгнмов" вне конкуренции.