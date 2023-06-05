Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт, Ломберг выбрал ранние 90-е. Певица родилась в 1989-м

Хоккеисты «Флориды» назвали любимые эры в творчестве Тейлор Свифт.

В марте певица отправилась в гастрольный тур в поддержку всех своих альбомов, который получил название «The Eras Tour» («Эры»).

– Какая у тебя любимая эра Тейлор Свифт?

– Та, которая мне запомнилась больше всего, – первый альбом, это был кантри-альбом, – ответил .

– Тур «Эры». Какая ты эра?

– Мне нравится олдскул. Так что, не знаю, может быть, ранние 90-е, – сказал Райан Ломберг.

Отметим, что Тейлор Свифт родилась в декабре 1989 года.