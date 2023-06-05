Бобровский после 2:5 от «Вегаса»: «Я провел солидный матч. У них было много хороших голевых моментов»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о поражении от «Вегаса» в матче финала Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил 29 бросков из 33 в первом матче финальной серии (2:5, 0-1). Пятый гол «Голден Найтс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.

«Я провел хорошую игру. Я провел солидный матч.  

Помимо голов, они создали несколько хороших моментов. У них было много хороших голевых моментов, и это было интересно», – сказал Бобровский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий