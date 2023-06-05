Бобровский после 2:5 от «Вегаса»: «Я провел солидный матч. У них было много хороших голевых моментов»

Сергей Бобровский высказался о поражении от «Вегаса» в матче финала Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил 29 бросков из 33 в первом матче финальной серии (2:5, 0-1). Пятый гол «Голден Найтс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.

«Я провел хорошую игру. Я провел солидный матч.

Помимо голов, они создали несколько хороших моментов. У них было много хороших голевых моментов, и это было интересно», – сказал Бобровский.