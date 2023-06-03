Айкел о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт»
Джек Айкел высказался о выходе «Вегаса» в финал Кубка Стэнли.
Команда сыграет в серии против «Флориды».
«Это то место, где ты хочешь быть как игрок, и мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт.
Ты знаешь, как трудно сюда попасть. Что касается меня лично, то я понял, как трудно вообще попасть в плей-офф», – сказал нападающий «Вегаса» Айкел.
Команда и тренер решают.
Один и Макди в финал не вытащит клуб.