Айкел о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел высказался о выходе «Вегаса» в финал Кубка Стэнли.

Команда сыграет в серии против «Флориды».

«Это то место, где ты хочешь быть как игрок, и мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт. 

Ты знаешь, как трудно сюда попасть. Что касается меня лично, то я понял, как трудно вообще попасть в плей-офф», – сказал нападающий «Вегаса» Айкел.

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1 комментарий

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Mephi027
Что значит "мне потребовалось несколько лет"?

Команда и тренер решают.

Один и Макди в финал не вытащит клуб.
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