Айкел о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт»

Джек Айкел высказался о выходе «Вегаса» в финал Кубка Стэнли.

Команда сыграет в серии против «Флориды».

«Это то место, где ты хочешь быть как игрок, и мне потребовалось несколько лет, чтобы попасть сюда. Это был отличный опыт.

Ты знаешь, как трудно сюда попасть. Что касается меня лично, то я понял, как трудно вообще попасть в плей-офф», – сказал нападающий «Вегаса» Айкел.