Сергей Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN.

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

В финальной серии плей-офф-2023 сыграют «Флорида» и «Вегас».

По итогам трех раундов нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи». Вторым стал вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский, третье место занял форвард Джек Айкел («Вегас»).

1. Мэттью Ткачак («Флорида»)

2. Сергей Бобровский («Флорида»)

3. Джек Айкел («Вегас»)

4. Джонатан Маршессо («Вегас»)

5. Эдин Хилл («Вегас»)

6. Вильям Карлссон («Вегас»)

7. Александр Барков («Флорида»)

8. Картер Верхэге («Флорида»)

9. Марк Стоун («Вегас»)

10. Чендлер Стивенсон («Вегас»)