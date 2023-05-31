Ткачак – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Бобровский – 2-й, Айкел – 3-й, Барков – 7-й

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Сергей Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN.

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

В финальной серии плей-офф-2023 сыграют «Флорида» и «Вегас».

По итогам трех раундов нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи». Вторым стал вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский, третье место занял форвард Джек Айкел («Вегас»).

1. Мэттью Ткачак («Флорида»)

2. Сергей Бобровский («Флорида»)

3. Джек Айкел («Вегас»)

4. Джонатан Маршессо («Вегас»)

5. Эдин Хилл («Вегас»)

6. Вильям Карлссон («Вегас»)

7. Александр Барков («Флорида»)

8. Картер Верхэге («Флорида»)

9. Марк Стоун («Вегас»)

10. Чендлер Стивенсон («Вегас»)

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6 комментариев

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Hola Hola
Все решится в финальной серии. Сейчас все эти расклады не имеют особого смысла.
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0
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Крамбопулос Майкл
Отца почему-то называли Кит Ткачук, а не Ткачак 🤷
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alex023
Во Флориде по сути выбор из двоих, а в Вегасе 4-5 примерно равных претендентов.
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Евгений Узингер
Ткачак, Боб, Барков
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Марат Салимов
Ответ Крамбопулос Майкл
Отца почему-то называли Кит Ткачук, а не Ткачак 🤷
Смотрел НХЛ с 1998 года, запомнилось исключительно Ткачак.
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