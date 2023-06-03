Фридман о том, что «Питтсбург» будет искать «прогрессивного кандидата»: «Может ли это подразумевать первую женщину-генменеджера в истории НХЛ?»

Теги Питтсбург Торонто НХЛ женский хоккей Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

Эллиотт Фридман высказался о ситуации с генменеджером «Питтсбурга».

Кайл Дубас сообщил, что будет врио генменеджера «Пингвинс» до июля. Ранее стало известно, что клуб назначил его президентом по хоккейным операциям. Последние пять сезонов Дубас работал в качестве генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс».

«Дубас говорил о поиске «прогрессивного» генерального менеджера. «Пингвинс» обсуждали стратегическое использование этих титулов, зная, что если они захотят нанять кого-то из другой организации, повышение будет обязательным. Может ли «прогрессивный» подразумевать первую женщину-генменеджера в истории НХЛ?

«Мэйпл Лифс» не будут обсуждать, какие соглашения они заключили с Дубасом относительно того, чтобы взять кого-либо с ним в Пенсильванию. «Торонто» сделает все возможное, чтобы сохранить помощника генменеджера Брэндона Придхэма. Стоит понаблюдать за главой скаутского отдела Уэсом Кларком», – написал инсайдер Sportsnet.

Дубас будет исполняющим обязанности генменеджера «Питтсбурга» до июля. Клуб будет искать «прогрессивного кандидата»

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3 комментария

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MESSIya
Придхэм,Дарш,Лоуренс и Вентура-пока таких людей обсуждают журналисты в твиттере.
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wolkov
пускай негра-гея-небинарноготрансгендера ставят, прогрессивней некуда🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Антон Никитин
Дубас вряд ли будет так рисковать
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