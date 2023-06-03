Агент Матвеев: «Бобровский – стена, лучший вратарь плей-офф. «Вегасу» будет сложно противостоять «Флориде»

Андрей Матвеев считает, что «Вегасу» будет сложно противостоять «Флориде» в Кубке Стэнли.

«Думаю, «Вегасу» будет сложно противостоять «Флориде», которая выиграла одиннадцать из последних двенадцати матчей. В первом раунде они победили лучшую команду регулярного сезона «Бостон», уступая в серии 1-3. Бобровский – это стена, на мой взгляд, лучший вратарь плей-офф.

У «Флориды» есть реальный шанс взять Кубок Стэнли, но ей противостоит «Вегас», для которого это второй финал Кубка, они четвертый раз прошли в финал конференции за свою недолгую шестилетнюю историю. «Вегас» может заслуженно победить, и я бы это предпочел, потому что команда стабильно показывает высокий результат. Думаю, настало их время взять Кубок.

Также хочу отметить, что глубина состава, в частности качество нападающих, лучше в «Вегасе». Поэтому я бы сказал, что шансы команд равны, но отдал бы предпочтение «Вегасу».

Конечно, буду следить за игрой Сергея Бобровского и лучшего центрального нападающего флоридцев Александра Баркова, с отцом которого знаком. Ну и, разумеется, за Мэттью Ткачаком. Буду смотреть прежде всего за ними, плюс за нашим Иваном Барбашевым. Думаю, в серии будет шесть матчей. Нас ждет отличный хоккей, драйв, эмоции, все будут играть на двести процентов», – сказал хоккейный агент Матвеев.