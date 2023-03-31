Беттмэн встретился с владельцем «Юты». Солт-Лейк-Сити может быть интересна команда в НХЛ
Гэри Беттмэн провел встречу с владельцем команды НБА «Юта Джаз».
Комиссионер НХЛ и Райан Смит вместе поужинали в Нью-Йорке, об этом пишет инсайдер Эллиотт Фридман.
Считается, что владелец «Юты» заинтересован в команде в НХЛ.
Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group.
Поэтому не исключается вариант, при котором в перспективе в Солт-Лейк-Сити может появиться команда НХЛ.
Более того, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Это может привести к созданию новых объектов, включая арену для команд НБА и НХЛ.
Ранее сообщалось, что Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ.
Аризона уже легенда нхл