Беттмэн встретился с владельцем «Юты». Солт-Лейк-Сити может быть интересна команда в НХЛ

Теги Гэри Беттмэн НБА НХЛ Юта Райан Смит Хоккей

Гэри Беттмэн провел встречу с владельцем команды НБА «Юта Джаз».

Комиссионер НХЛ и Райан Смит вместе поужинали в Нью-Йорке, об этом пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Считается, что владелец «Юты» заинтересован в команде в НХЛ.

Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group.

Поэтому не исключается вариант, при котором в перспективе в Солт-Лейк-Сити может появиться команда НХЛ.

Более того, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Это может привести к созданию новых объектов, включая арену для команд НБА и НХЛ.

Ранее сообщалось, что Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ.

7 комментариев

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Александр Максаков
Атланте не надоело наступать на одни и те же грабли?
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Stas_M
Ответ Latenight Radio
Это не расширение, это переезд. 32 идеально, вряд ли будет расширение.
Здесь речь идет о расширении, а не о переезде. На данный момент кого перевозить? Только Аризона, но у них будет новая арена, поэтому сомнительно
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Latenight Radio
Ответ 6LACK
Кто следит за НХЛ? Почему такая тенденция на постоянные расширения? Вегас не так давно до финала Кубка Стэнли в первый сезон дошёл, в этом году ещё одна новая команда
Это не расширение, это переезд. 32 идеально, вряд ли будет расширение.
+3
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Безумный Макс
Ответ Serge Vendino
Койотов туда пусть перевезут
зачем?
Аризона уже легенда нхл
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6LACK
Кто следит за НХЛ? Почему такая тенденция на постоянные расширения? Вегас не так давно до финала Кубка Стэнли в первый сезон дошёл, в этом году ещё одна новая команда
0
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Block shot
Utah Mormons)
+3
0
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Serge Vendino
Койотов туда пусть перевезут
+9
0
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