Алексей Дементьев: «Вегас» – команда, которая сделала сама себя в течение сезона. Там каждый может сделать результат»
Алексей Дементьев высказался о финале Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».
«Я думаю, что данный финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым по одной простой причине – очень разные команды встречаются между собой.
Если «Флорида» обладает определенным набором игроков, о которых можно сказать, что это реальные лидеры, включая вратаря Сергея Бобровского, то «Вегас» – это команда, которая сделала сама себя в течение всего сезона и плей-офф в том числе.
Сложно сказать, кто является ярко выраженным лидером этой команды, но тем не менее каждый из ее членов может сделать результат. Посмотрите насколько ровно распределены заброшенные шайбы в этой команде и сами убедитесь в моих словах.
Кто нравится по стилю? Лично у меня нет никаких предпочтений в сторону одной или другой команды. Сергей Бобровский или Иван Барбашев? Я смотрю хоккей, а не хоккеистов на текущий момент. Поэтому какая команда покажет лучший результат и завоюет Кубок Стэнли, буду радоваться за нее», – сказал агент Алексей Дементьев.
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