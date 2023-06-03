Алексей Дементьев: «Вегас» – команда, которая сделала сама себя в течение сезона. Там каждый может сделать результат»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алексей Дементьев Вегас Иван Барбашев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о финале Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».

«Я думаю, что данный финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым по одной простой причине – очень разные команды встречаются между собой.

Если «Флорида» обладает определенным набором игроков, о которых можно сказать, что это реальные лидеры, включая вратаря Сергея Бобровского, то «Вегас» – это команда, которая сделала сама себя в течение всего сезона и плей-офф в том числе.

Сложно сказать, кто является ярко выраженным лидером этой команды, но тем не менее каждый из ее членов может сделать результат. Посмотрите насколько ровно распределены заброшенные шайбы в этой команде и сами убедитесь в моих словах.

Кто нравится по стилю? Лично у меня нет никаких предпочтений в сторону одной или другой команды. Сергей Бобровский или Иван Барбашев? Я смотрю хоккей, а не хоккеистов на текущий момент. Поэтому какая команда покажет лучший результат и завоюет Кубок Стэнли, буду радоваться за нее», – сказал агент Алексей Дементьев.

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