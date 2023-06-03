Воробьев о сильных сторонах Мориса: «Психология, интересное видение игры, умение выжимать максимум»

Теги Металлург Мг Флорида Кубок Стэнли Илья Воробьев Пол Морис НХЛ КХЛ Хоккей

Илья Воробьев рассказал о сильных сторонах Пола Мориса.

Канадец возглавлял «Металлург» в сезоне-2012/13. Воробьев входил в тренерский штаб Мориса.

– В чем главные сильные стороны Пола?

— Психология, интересное видение игры. Запомнилось то, как он из ребят, в том числе из звезд, выжимал все соки, буквально максимум вытаскивал из них. И парням, что очень важно, все это нравилось, они работали с удовольствием.

– В чем заключается основная философия методов работы Мориса?

— Всего понемножку. Важен коллектив, ведь в том же «Виннипеге» у Пола были непростые времена, с Лайне они не совсем понимали друг друга. Пол — нормальный солидный мужик. Я смотрю на него не как игрок, а как тренер. Он солидно выглядит во всех отношениях. В неформальной обстановке тоже располагает к себе, – сказал экс-тренер «Металлурга».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» под руководством Мориса сыграет с «Вегасом».

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