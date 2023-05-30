Морис о длинной паузе перед финалом у «Флориды»: «Ключевой момент – восстановление. Игра с 4 овертаймами нам дорого обошлась»

Пол Морис высказался о том, что у «Флориды» будет длинная пауза между играми в плей-офф.

«Пантерс» завершили финал Востока с «Каролиной» 24 мая, первая игра финальной серии с «Вегасом» состоится 3 июня.

«Нужно быть осторожным со своими желаниями. В этом сезоне происходило много такого, чего мы не желали бы, но все закончилось хорошо.

В общем, что есть, то есть. Положительный момент заключается в том, что у нас есть игроки, которые лечатся. Игра против «Каролины» с четырьмя овертаймами нам дорого обошлась – как и сопернику. Сложно оправиться, пока серия не завершится.

Сейчас у нас большой блок свободного времени, нужно оставаться в форме. Но я считаю, что восстановление для нас важнее, чем беспокойство по поводу того, не заржавеем ли мы перед первой игрой финала.

Восстановление – вот ключевой момент. Это более правильное слово, чем «отдых». Мы собираемся активно восстанавливаться.

Понимаем, что если проводить на льду слишком много времени, это скорее сыграет в минус в плане остроты. Поэтому сначала нужно восстановиться после тяжелой работы, а затем найти правильный баланс с точки зрения тренировок на льду», – сказал главный тренер «Флориды».