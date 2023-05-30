Морис о клубах с новыми тренерами в финале Кубка Стэнли: «Иногда опыт помогает направить команду, у которой достаточно таланта, но нужно сменить курс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Пол Морис оценил тот факт, что в финал Кубка Стэнли вышли 2 команды с новыми тренерами.

56-летний специалист работает в «Пантерс» первый сезон.

В финале команде предстоит сыграть с «Вегасом», чей тренер Брюс Кэссиди тоже пришел в клуб в прошлое межсезонье. 

– Почему вы оба оказали такое влияние на свои команды в первый сезон?

– Я бы добавил сюда и Питера Дебура, который проделал замечательную работу в «Далласе» в своем первом сезоне. 

Я думаю, что иногда опыт помогает направить команду, у которой достаточно таланта, но нужно сменить курс.

Я знаю, что «Вегас» не попал в плей-офф в прошлом сезоне, но нельзя игнорировать тот факт, что их игроки пропустили много матчей из-за травм. В любом случае, наличие определенного опыта может помочь, – сказал Морис.

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