Воробьев о Морисе в «Металлурге»: «Пол заявил: «Если ты у другого тренера что-то не подсмотрел и не спер – ты плохой тренер»

Илья Воробьев высказывался о работе с тренером Полом Морисом .

Канадец возглавлял « » в сезоне-2012/13. Воробьев входил в тренерский штаб Мориса.

Воробьев поделился мыслями на вопрос о том, чему он научился у Мориса и что почерпнул для себя.

«Что тренер – это работа 24 часа в сутки. Важны детали, разбор игр. Ты постоянно пытаешься стать лучше, иначе можно остановиться и не двигаться в развитии.

Тогда тебя моментально обгонят. Это быстро происходит. Все тренеры развиваются. Хоккей меняется очень быстро. Нужно идти нога в ногу с ним.

Расскажу одну историю. Сидим в тренерской, разбираем игру. Пол говорит, что вот над этим компонентом надо поработать.

Я, конечно, с уважением, идет начало сезона. Аккуратно говорю: «У отца есть похожее упражнение на эту тему, может, оно подойдет».

Пол посмотрел на меня и отвечает: «О, класс, лови еще одну вещь».

Нарисовал свою фишку и заявляет: «Теперь она твоя. И запомни: если ты у другого тренера что-то не подсмотрел и не спер – ты плохой тренер. Только никому не говори, что это у тебя от кого-то другого, это всё время должно быть твое», – сказал .