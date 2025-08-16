Кадри хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2026: «Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я это доказал – статистикой и победным опытом»

Назем Кадри хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2026.

34-летний форвард «Калгари » не был приглашен в летний ознакомительный лагерь, куда приедут 42 игрока .

После объявления состава, Кадри так отреагировал на свое отсутствие в списке в соцсетях: «???».

«Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я доказал это своей статистикой и победным опытом. Это все говорит само за себя.

Каким-то образом попасть в эту команду было бы исполнением мечты. Раньше у меня были небольшие шансы. Я понимаю, что мне придется очень хорошо играть.

Кому какое дело, что я писал в соцсетях? Не знаю, поможет это или навредит. Это не так серьезно, как многие подумали. Просто я хотел создать небольшой фурор. Я был бы очень рад попасть в олимпийскую команду. Думаю, что меня стоит рассмотреть», – сказал нападающий «Флэймс».

В прошлом регулярном чемпионате Кадри установил личный рекорд по голам (35), набрав 67 очков в 82 играх. Он разделил 7-е место среди лучших канадских снайперов и стал 19-м в списке лучших канадских бомбардиров.

В 2022 году Назем выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». За взрослую сборную Канады он выступал только один раз – на ЧМ-2014. В составе молодежной сборной Кадри стал серебряным призером МЧМ-2010.