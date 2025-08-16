  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кадри хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2026: «Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я это доказал – статистикой и победным опытом»
0

Кадри хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2026: «Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я это доказал – статистикой и победным опытом»

Назем Кадри хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде-2026.

34-летний форвард «Калгари» не был приглашен в летний ознакомительный лагерь, куда приедут 42 игрока

После объявления состава, Кадри так отреагировал на свое отсутствие в списке в соцсетях: «???».

«Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я доказал это своей статистикой и победным опытом. Это все говорит само за себя. 

Каким-то образом попасть в эту команду было бы исполнением мечты. Раньше у меня были небольшие шансы. Я понимаю, что мне придется очень хорошо играть. 

Кому какое дело, что я писал в соцсетях? Не знаю, поможет это или навредит. Это не так серьезно, как многие подумали. Просто я хотел создать небольшой фурор. Я был бы очень рад попасть в олимпийскую команду. Думаю, что меня стоит рассмотреть», – сказал нападающий «Флэймс».

В прошлом регулярном чемпионате Кадри установил личный рекорд по голам (35), набрав 67 очков в 82 играх. Он разделил 7-е место среди лучших канадских снайперов и стал 19-м в списке лучших канадских бомбардиров. 

В 2022 году Назем выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». За взрослую сборную Канады он выступал только один раз – на ЧМ-2014. В составе молодежной сборной Кадри стал серебряным призером МЧМ-2010. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
соцсети
logoОлимпиада-2026
logoКалгари
logoНазем Кадри
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ситтлер о Канаде на Олимпиаде-2026: «Мы как нация уверены, что мы номер один. Ожидание только одно – выиграть золото»
513 августа, 18:29
Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
13 августа, 10:26
Кросби, Макдэвид, Бедард, Селебрини, Маккиннон, Уилсон и еще 36 игроков приглашены в лагерь сборной Канады перед ОИ-2026
582 августа, 11:45
Кадри о том, что стал лидером регулярки НХЛ по числу голов после кистевых бросков (28): «Ну ладно 😂»
422 июля, 07:30
Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2026. Кэссиди, Дебур, Токкет и Донсков будут его ассистентами
1621 июля, 17:48
Главные новости
«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»
136 минут назад
Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда – 40 голов, от Хатсона – прорыва, от Слафковски – нового уровня игры»
8вчера, 20:38
Ги Буше об иностранных тренерах в КХЛ: «Вопрос к тем, кто нас нанял, мы же не сами искали работу в России. Мне годами звонили с предложениями, я не рассматривал их по личным причинам»
6вчера, 20:15
«Шанхай» заплатит около 55 млн рублей Квинни за год. У форварда 36 очков в 50 матчах АХЛ в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
3вчера, 19:53
Плющев о работе в сборной: «На ЧМ-2003 должен был попасть в топ-8, задачу выполнил. Мне устроили показательную порку, в ФХР договорились, что Плющев захватил власть, все делал сам»
8вчера, 18:47
Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»
3вчера, 18:17
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
8вчера, 18:14
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»
6вчера, 18:01
Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»
3вчера, 17:30
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)
5вчера, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
вчера, 20:54
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»
1вчера, 19:36
«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне
1вчера, 19:21
Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
вчера, 19:03
Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
3вчера, 18:26
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
2вчера, 17:44
«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
2вчера, 16:49
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
вчера, 16:12
Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
вчера, 15:59
Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»
3вчера, 15:25