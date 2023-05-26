Овечкин посетил тренировочную базу ФК «Динамо»: «Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби»
Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо».
Хоккеист несколько раз подкинул и поймал шайбу на крюк клюшки на футбольном поле.
«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток.
Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», – говорится в сообщении «Динамо».
В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.
В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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К тому же еще и балобол. Сколько было разговоров, что после сочинской олимпиады он железобетонно, чего бы и каких бы денег ему это не стоило, он сорвется на ОИ 2018? Ну и как сорвался?
Если человек не фанатеет от Овечкина - он беспринципное существо с жалким внутренним миром. У Сашиних болел совсем фляга потекла))
Такой же лживый проказник, как и его кумир )))