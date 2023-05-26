Овечкин посетил тренировочную базу ФК «Динамо»: «Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Хоккей

Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо».

Хоккеист несколько раз подкинул и поймал шайбу на крюк клюшки на футбольном поле. 

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток.

Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», – говорится в сообщении «Динамо».

В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку. 

В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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22 комментария

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Prokuror Prokurorov
Ответ Кеша
Овечкин легенда мирового хоккея . Смешны потуги некоторых беспринципных оскорбить Александра . Представляю , как жалок ваш внутренний мир .
Великий спортсмен, спору нет, но как человек, мягко говоря спорный. Топит за политику партии, при этом предпочитает держаться от самой партии на почтительном расстоянии.
К тому же еще и балобол. Сколько было разговоров, что после сочинской олимпиады он железобетонно, чего бы и каких бы денег ему это не стоило, он сорвется на ОИ 2018? Ну и как сорвался?
+10
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+9
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Maxim Shumov
Ответ Кеша
Овечкин легенда мирового хоккея . Смешны потуги некоторых беспринципных оскорбить Александра . Представляю , как жалок ваш внутренний мир .
🤡🤡🤡
Если человек не фанатеет от Овечкина - он беспринципное существо с жалким внутренним миром. У Сашиних болел совсем фляга потекла))
+7
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Александр Колодин
Ответ Кеша
Овечкин легенда мирового хоккея . Смешны потуги некоторых беспринципных оскорбить Александра . Представляю , как жалок ваш внутренний мир .
Расскажи про жалкий внутренний мир других. Очень интересно.
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OldRedWhite
Ответ Xm.md
Легенда которая входит в некую team, при этом все неожиданно про это забыли когда стало неудобно об этом упоминать. Эталонное двуличие
То-то Кеша ограничил количество комментариев )))
Такой же лживый проказник, как и его кумир )))
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Xm.md
Ответ Кеша
Овечкин легенда мирового хоккея . Смешны потуги некоторых беспринципных оскорбить Александра . Представляю , как жалок ваш внутренний мир .
Легенда которая входит в некую team, при этом все неожиданно про это забыли когда стало неудобно об этом упоминать. Эталонное двуличие
+5
-2
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Адольф Ездунов
Ответ Кеша
Какой ты конь?Бггг. По твоему комментарию сразу видно что #####
зато ты сын овцы от другой овцы)
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Xm.md
Зашквар
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Gonzoo
Хороший должен быть футбол.
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Адольф Ездунов
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Кеша
Овечкин легенда мирового хоккея . Смешны потуги некоторых беспринципных оскорбить Александра . Представляю , как жалок ваш внутренний мир .
+14
-14
0
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Александр Громов
Овечкину огромное спасибо! Реально прославил себя и Динамо на весь мир !
+1
-1
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Дурачок
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Овечкин сильнее многих нападающих в РПЛ
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Инженер Управляющий
Ответ Тосканский Дьявол
Иван Хурс посетил тренировочную базу крейсера «Москва».
🤡
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