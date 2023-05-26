Овечкин посетил тренировочную базу ФК «Динамо»: «Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби»

Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо».

Хоккеист несколько раз подкинул и поймал шайбу на крюк клюшки на футбольном поле.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток.

Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», – говорится в сообщении «Динамо».

В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.

является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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