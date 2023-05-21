Джоуи Кин не вернется в «Спартак». Защитник решил остаться в Америке (Алексей Шевченко)

Алексей Шевченко сообщил, что Джоуи Кин не вернется в «Спартак».

«Между прочим, защитник « » , имеющий статус ОСА, решил остаться в Америке и не возвращаться.

Так-то некоторые были удивлены, что он вообще в поехал, мол, перспективы были», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «-13».