Джоуи Кин не вернется в «Спартак». Защитник решил остаться в Америке (Алексей Шевченко)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Джоуи Кин Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Джоуи Кин не вернется в «Спартак».

«Между прочим, защитник «Спартака» Джоуи Кин, имеющий статус ОСА, решил остаться в Америке и не возвращаться.

Так-то некоторые были удивлены, что он вообще в КХЛ поехал, мол, перспективы были», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Кин провел 64 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (6+18) балла при показателе полезности «-13». 

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3 комментария

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Proline
Простите, а Спартак точно собирался предложить ему новый контракт? Мне кажется, подписание Чайковски закрыло вопрос с Кином.
Насчёт перспектив НХЛ сомневаюсь (тем более в Каролине), скорее всего увидим его в следующем сезоне где-нибудь в Швейцарии или Швеции.
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genowayy
Эту потерю как-нибудь переживем
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HockeyMan
Ожидал от него если честно большего.
Теперь понятно, почему он не играет в НХЛ
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