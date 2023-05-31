«Спартак» подпишет контракт с Анселем Галимовым на 2 года («Матч ТВ»)

Теги Нефтехимик Спартак возможные переходы КХЛ Ансель Галимов Матч ТВ Хоккей

«Спартак» подпишет контракт с форвардом Анселем Галимовым на 2 года.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб объявит о переходе 32-летнего игрока в ближайшее время.

Нападающий ранее уже выступал за красно-белых в сезоне-2019/20. 

В минувшем сезоне Галимов выступал за  «Нефтехимик» и набрал 27 (13+14) очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В 6 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина забросил 2 шайбы. С его общей статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.

2 комментария

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Кеша
Что ждёт Спартак в новом сезоне с новым тренером сказать трудно . Надеюсь , что Жамнов , как опытный специалист принесёт много пользы . Ансель еще один возрастной игрок в команду . Конечно, не 36 . Надеюсь , что пригодится .
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Евгений Узингер
Я верю в Жамнова. с головой мужик.
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