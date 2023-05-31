«Спартак» подпишет контракт с Анселем Галимовым на 2 года («Матч ТВ»)
«Спартак» подпишет контракт с форвардом Анселем Галимовым на 2 года.
Как сообщает «Матч ТВ», клуб объявит о переходе 32-летнего игрока в ближайшее время.
Нападающий ранее уже выступал за красно-белых в сезоне-2019/20.
В минувшем сезоне Галимов выступал за «Нефтехимик» и набрал 27 (13+14) очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 6 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина забросил 2 шайбы. С его общей статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.
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