«Спартак» подпишет контракт с Анселем Галимовым на 2 года («Матч ТВ»)

«Спартак» подпишет контракт с форвардом Анселем Галимовым на 2 года.

Как сообщает « », клуб объявит о переходе 32-летнего игрока в ближайшее время.

Нападающий ранее уже выступал за красно-белых в сезоне-2019/20.

В минувшем сезоне выступал за « » и набрал 27 (13+14) очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 6 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина забросил 2 шайбы. С его общей статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.