Михаил Мальцев: «В КХЛ меня зовут на лидирующие роли. Но пока не будет ясности с НХЛ, сложно как-то комментировать»

Теги СКА Спартак возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев высказался о возможном возвращении в КХЛ.

Летом 25-летний форвард системы «Колорадо» может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).

Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Спартаку».

– В КХЛ права у «Спартака», но неоднократно писали, что зовут и в более статусные клубы. Упоминались «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка».

– Все примерно так и обстоит. В КХЛ меня зовут на лидирующие роли – это будет новый вызов. Ведь до отъезда я играл в СКА в третьем-четвертом звеньях. На лидерах больше ответственности, больше ожиданий – совсем другая история.

Где-то даже интересно показать здесь, в чем я прибавил за четыре года за океаном. Сравнить себя на фоне лучших игроков КХЛ.

– Только задачи все равно будут зависеть от клуба.

– Права у «Спартака», с ними я общался, они интересовались моими планами на будущее. Честно объяснил, что буду смотреть, как будет развиваться с клубами НХЛ. По обменам – не мой вопрос.

Разговоры идут, агент рассказывает о вариантах, но пока не будет ясности с Америкой, сложно как-то комментировать.

– Но в России ты играть готов?

– Здесь мой дом. Дома комфортнее, чем за океаном. С удовольствием вернусь, если посчитаю, что так лучше для карьеры, – сказал форвард фарм-клуба «Колорадо».

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3 комментария

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marshal .masha
Ну не знаю, раньше в КХЛ не был на лидирующих ролях, с чего бы сейчас на них звать
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Амфитрион
По моему, Мальцев слишком любит интервью и соцсети. Страшно подумать если он окажется под мудрым руководством Романа Великолепного. Тогда статьи от них на спортсе будут чередоваться.
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