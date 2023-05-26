Михаил Мальцев: «В КХЛ меня зовут на лидирующие роли. Но пока не будет ясности с НХЛ, сложно как-то комментировать»
Михаил Мальцев высказался о возможном возвращении в КХЛ.
Летом 25-летний форвард системы «Колорадо» может стать неограниченно свободным агентом (группа 6), так как соответствует ряду критериев (25+ лет, 3 или более профессиональных сезона в карьере и менее 80 игр в НХЛ).
Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Спартаку».
– В КХЛ права у «Спартака», но неоднократно писали, что зовут и в более статусные клубы. Упоминались «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка».
– Все примерно так и обстоит. В КХЛ меня зовут на лидирующие роли – это будет новый вызов. Ведь до отъезда я играл в СКА в третьем-четвертом звеньях. На лидерах больше ответственности, больше ожиданий – совсем другая история.
Где-то даже интересно показать здесь, в чем я прибавил за четыре года за океаном. Сравнить себя на фоне лучших игроков КХЛ.
– Только задачи все равно будут зависеть от клуба.
– Права у «Спартака», с ними я общался, они интересовались моими планами на будущее. Честно объяснил, что буду смотреть, как будет развиваться с клубами НХЛ. По обменам – не мой вопрос.
Разговоры идут, агент рассказывает о вариантах, но пока не будет ясности с Америкой, сложно как-то комментировать.
– Но в России ты играть готов?
– Здесь мой дом. Дома комфортнее, чем за океаном. С удовольствием вернусь, если посчитаю, что так лучше для карьеры, – сказал форвард фарм-клуба «Колорадо».
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