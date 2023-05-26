«Спартак» продлил контракты с Рубцовым и Владиславом Джиошвили на 2 года

Теги Спартак Химик Воскресенск КХЛ ВХЛ Герман Рубцов Владислав Джиошвили Хоккей

«Спартак» продлил контракты с Германом Рубцовым и Владиславом Джиошвили.

С нападающими подписаны двусторонние соглашения сроком на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Рубцов набрал 3 (2+1) балла в 18 матчах за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он стал обладателем Кубка Петрова, набрав 13 (8+5) очков в 33 играх за воскресенский «Химик».

25-летний Джиошвили пополнил систему «Спартака» в декабре 2022 года. В составе «Химика» он набрал 14 (7+7) очков в 37 матчах.

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