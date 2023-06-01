«Амур» и форвард Слепец заключили новый контракт на год

Теги Амур КХЛ Кирилл Слепец Хоккей

Форвард Кирилл Слепец подписал новый контракт с «Амуром».

Новое соглашение рассчитано на год и носит двусторонний характер.

В составе «Амура» хабаровчанин дебютировал в сентябре прошлого года. Всего в составе клуба Слепец провел 31 матч, отметившись тремя результативными передачами.

Всего в КХЛ на счету 24-летнего форварда 74 матча, в которых он набрал 11 (5+6) очков при полезности «-12».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cергей Сухарев
Перспективный парень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
...и вратарь Криворучко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
В составе «Амура» хабаровчанин дебютировал в сентябре прошлого года. Всего в составе клуба Слепец провел 31 матч, отметившись тремя результативными передачами.
_________________________

... а также в составе красноярского "Сокола" дошел до финала плей-офф ВХЛ, где выглядел неплохо, забив пару очень важных шайб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий