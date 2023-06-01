«Амур» и форвард Слепец заключили новый контракт на год
Форвард Кирилл Слепец подписал новый контракт с «Амуром».
Новое соглашение рассчитано на год и носит двусторонний характер.
В составе «Амура» хабаровчанин дебютировал в сентябре прошлого года. Всего в составе клуба Слепец провел 31 матч, отметившись тремя результативными передачами.
Всего в КХЛ на счету 24-летнего форварда 74 матча, в которых он набрал 11 (5+6) очков при полезности «-12».
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... а также в составе красноярского "Сокола" дошел до финала плей-офф ВХЛ, где выглядел неплохо, забив пару очень важных шайб.