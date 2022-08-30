Махановский о роли тафгая в «Амуре»: «Никогда не стремился к дракам, но габариты и роль иногда заставляют сбросить перчатки. Я готов»

заявил, что готов к роли тафгая в «Амуре».

– В начале недели вы были в «Югре» на турнире в Санкт-Петербурге, а в ее конце уже провели два матча за «Амур» на Кубке мэра Москвы. Как развивались события?

– Стремительно. Готовился к сезону в «Югре», поступило предложение из «Амура». Пошел к генеральному менеджеру «Югры» Сергею Владимировичу Гусеву, два года назад клуб летом отпускал меня в лагерь «Магнитки», год назад – в лагерь «Авангарда», теперь появился вариант с «Амуром».

Понятно, что Гусев и не были довольны, подготовка к сезону уже на финише. Но такова философия ханты-мансийского клуба – там понимают амбиции игроков, идут навстречу. Тем более что в обратном направлении из «Амура» в Ханты-Мансийск проследовал Артем Антипов – отличный форвард, который был одним из лидеров прошлогодней «Югры».

– Нынешний тренер «Амура» три года возглавлял «Югру». Именно он вас позвал?

– Вадиму Сергеевичу отлично известны мои возможности. Как понимаю, он видит меня в роли силового хоккеиста, который забирает меньшинство и продавливает соперника в зоне атаки.

В Москве на Кубке мэра он встретил меня как старого знакомого, подшутил. Все в рабочем порядке.

– Болельщики «Амура» говорили, что клуб вас приобрел после того, как в недавнем матче с ЦСКА форвард Каменев одолел молодого хабаровчанина Слепца. Это так?

– Мне кажется, это совпадение. А Кирилл Слепец – молодец, команда проигрывала ЦСКА, но он не смирился с поражением, бросил вызов большому парню. Это и есть командный характер.

Я никогда не стремился к дракам. Но мои габариты и моя роль заставляют играть в силовую и иногда ради команды сбросить перчатки. Я готов.

– Ваш дебют в получился триумфальным – команда разгромила «Динамо» – 4:0, а вы побили защитника-новичка бело-голубых Новикова.

– В принципе там был почти равный бой. Молодой парень из начал тыкаться, ему не понравился один из наших силовых приемов. Его право – молодец, показал характер, – сказал форвард хабаровского клуба.