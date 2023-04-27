«Амур» сделал квалификационные предложения лучшему бомбардиру клуба Николишину и еще 8 игрокам

«Амур» сделал квалификационное предложение лучшему бомбардиру клуба Ивану Николишину.

Команда из Хабаровска также сделала предложения защитникам Виктору Балдаеву и Илье Дервуку, нападающим Яну Дрозгу, Вячеславу Грецкому, Кириллу Слепцу, Игнату Коротких, Владиславу Барулину и голкиперу Дмитрию Лозебникову.

Нападающий Николишин в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром клуба.

Дрозг в 40 матчах набрал 21 (8+13) очко. Грецкий в 43 играх отметился 5 (3+2) баллами.

Коротких провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В составе красноярского «Сокола» нападающий стал серебряным призером ВХЛ, в 15 играх плей-офф он набрал 5 (4+1) баллов. Он также провел 23 матча за «Амурских Тигров» и набрал 35 (16+19) очков.

Слепец большую часть сезона провел в «Соколе». В его активе 19 матчей в регулярке ВХЛ, в которых он набрал 15 (6+9) очков, и 7 (6+1) баллов в 20 играх в плей-офф. За «Амур» нападающий провел 17 матчей и сделал 3 передачи.

Барулин провел 57 игр в КХЛ, набрав 13 (7+6) очков. В активе Балдаева 57 матчей и 6 (1+5) баллов.

Дервук провел 43 матча в регулярке ВХЛ и отдал 4 передачи. В плей-офф в активе защитника 15 игр и 4 (1+3) очка.

Лозебников в прошлом сезоне принял участие в 2 матчах КХЛ. В составе «Сокола» он провел 18 игр в регулярке (коэффициент надежности 2,69) и 14 игр в плей-офф ВХЛ (2,72).