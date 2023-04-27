«Амур» сделал квалификационные предложения лучшему бомбардиру клуба Николишину и еще 8 игрокам

Теги Амур КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Иван Николишин Виктор Балдаев Илья Дервук Вячеслав Грецкий Дмитрий Лозебников Кирилл Слепец Владислав Барулин Игнат Коротких Ян Дрозг Хоккей

«Амур» сделал квалификационное предложение лучшему бомбардиру клуба Ивану Николишину.

Команда из Хабаровска также сделала предложения защитникам Виктору Балдаеву и Илье Дервуку, нападающим Яну Дрозгу, Вячеславу Грецкому, Кириллу Слепцу, Игнату Коротких, Владиславу Барулину и голкиперу Дмитрию Лозебникову

Нападающий Николишин в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром клуба.

Дрозг в 40 матчах набрал 21 (8+13) очко. Грецкий в 43 играх отметился 5 (3+2) баллами.

Коротких провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В составе красноярского «Сокола» нападающий стал серебряным призером ВХЛ, в 15 играх плей-офф он набрал 5 (4+1) баллов. Он также провел 23 матча за «Амурских Тигров» и набрал 35 (16+19) очков.

Слепец большую часть сезона провел в «Соколе». В его активе 19 матчей в регулярке ВХЛ, в которых он набрал 15 (6+9) очков, и 7 (6+1) баллов в 20 играх в плей-офф. За «Амур» нападающий провел 17 матчей и сделал 3 передачи.

Барулин провел 57 игр в КХЛ, набрав 13 (7+6) очков. В активе Балдаева 57 матчей и 6 (1+5) баллов.

Дервук провел 43 матча в регулярке ВХЛ и отдал 4 передачи. В плей-офф в активе защитника 15 игр и 4 (1+3) очка.

Лозебников в прошлом сезоне принял участие в 2 матчах КХЛ. В составе «Сокола» он провел 18 игр в регулярке (коэффициент надежности 2,69) и 14 игр в плей-офф ВХЛ (2,72).

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