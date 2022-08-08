Слепец об «Амуре» при Епанчинецеве: «Думаю, постараемся играть активно, на контроле шайбы – как «Югра»

Форвард высказался об игре команды.

– В чем фишки нового тренера «Амура» Епанчинцева?

– В прошлые годы несколько раз играл с «Югрой» Вадима Сергеевича – и с «Бураном», и с «Нефтяником». Честно скажу, это были мучения – «Югра» отлично контролировала шайбу и много времени проводила в чужой зоне. Приходилось играть без шайбы и во многих эпизодах тратить силы впустую.

Понятно, что – признанный лидер и по игре, и по условиям. Но, думаю, мы будем стараться тоже играть активно, на контроле шайбы. Надеюсь, все установки тренерского штаба нам удастся воплотить в жизнь.

– Личные и командные планы на сезон?

– Знаю, как в моем родном городе любят хоккей. Поэтому задача только одна – порадовать болельщиков и помочь Хабаровску завоевать путевку в плей-офф, – сказал Слепец.