Коваленко о Бобровском: «Он проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Воспринял критику и вышел на новый уровень»

Теги Флорида Кубок Стэнли Андрей Коваленко Сергей Бобровский НХЛ Патрик Руа Хоккей

Андрей Коваленко считает, что Сергей Бобровский воспринял критику как стимул для развития.

Вратарь «Флориды» впервые в карьере дошел до финала розыгрыша Кубка Стэнли. 

– Ближе к старту розыгрыша Кубка Стэнли вы дали прогноз, что Сергей Бобровский и «Флорида» идут по пути 30-летней давности Патрика Руа и «Монреаля» – и могут выиграть главный трофей. Тогда в это не верилось – но вот «Пантерс» уже в финале!

– Да, в этом сезоне на фоне плей-офф НХЛ просто пропал чемпионат мира – и основное внимание «Флориде». В силу своей занятости не могу сказать, что много смотрю матчи НХЛ, скорее эпизодически.

Но очень рад за Бобровского, который, как и ожидал, проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Это тот случай когда вратарь не половина команды, а три четверти.

– Что отметите в игре российского голкипера?

– Меня больше всего радует, что Бобровский вышел на высочайший уровень после нескольких лет критики.

Это НХЛ – европейцам, получившим хороший контракт, никаких оправданий не будет, требования максимальные – и в клубе, и в лиге, и в прессе. В КХЛ мы иногда до сих пор возимся с легионерами, за океаном к ним, наоборот, жесткий, профессиональный подход.

Так вот Бобровский воспринял эту критику как стимул для развития – и вышел на новый уровень. Это качество самых больших мастеров, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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