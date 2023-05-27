Коваленко о Бобровском: «Он проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Воспринял критику и вышел на новый уровень»
Андрей Коваленко считает, что Сергей Бобровский воспринял критику как стимул для развития.
Вратарь «Флориды» впервые в карьере дошел до финала розыгрыша Кубка Стэнли.
– Ближе к старту розыгрыша Кубка Стэнли вы дали прогноз, что Сергей Бобровский и «Флорида» идут по пути 30-летней давности Патрика Руа и «Монреаля» – и могут выиграть главный трофей. Тогда в это не верилось – но вот «Пантерс» уже в финале!
– Да, в этом сезоне на фоне плей-офф НХЛ просто пропал чемпионат мира – и основное внимание «Флориде». В силу своей занятости не могу сказать, что много смотрю матчи НХЛ, скорее эпизодически.
Но очень рад за Бобровского, который, как и ожидал, проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Это тот случай когда вратарь не половина команды, а три четверти.
– Что отметите в игре российского голкипера?
– Меня больше всего радует, что Бобровский вышел на высочайший уровень после нескольких лет критики.
Это НХЛ – европейцам, получившим хороший контракт, никаких оправданий не будет, требования максимальные – и в клубе, и в лиге, и в прессе. В КХЛ мы иногда до сих пор возимся с легионерами, за океаном к ним, наоборот, жесткий, профессиональный подход.
Так вот Бобровский воспринял эту критику как стимул для развития – и вышел на новый уровень. Это качество самых больших мастеров, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.
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