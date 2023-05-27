Коваленко о Бобровском: «Он проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Воспринял критику и вышел на новый уровень»

Андрей Коваленко считает, что Сергей Бобровский воспринял критику как стимул для развития.

Вратарь «Флориды» впервые в карьере дошел до финала розыгрыша Кубка Стэнли.

– Ближе к старту розыгрыша Кубка Стэнли вы дали прогноз, что и « » идут по пути 30-летней давности и «Монреаля» – и могут выиграть главный трофей. Тогда в это не верилось – но вот «Пантерс» уже в финале!

– Да, в этом сезоне на фоне плей-офф НХЛ просто пропал чемпионат мира – и основное внимание «Флориде». В силу своей занятости не могу сказать, что много смотрю матчи НХЛ, скорее эпизодически.

Но очень рад за Бобровского, который, как и ожидал, проводит плей-офф на чемпионском уровне Руа. Это тот случай когда вратарь не половина команды, а три четверти.

– Что отметите в игре российского голкипера?

– Меня больше всего радует, что Бобровский вышел на высочайший уровень после нескольких лет критики.

Это НХЛ – европейцам, получившим хороший контракт, никаких оправданий не будет, требования максимальные – и в клубе, и в лиге, и в прессе. В КХЛ мы иногда до сих пор возимся с легионерами, за океаном к ним, наоборот, жесткий, профессиональный подход.

Так вот Бобровский воспринял эту критику как стимул для развития – и вышел на новый уровень. Это качество самых больших мастеров, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.