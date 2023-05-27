Андрей Коваленко: «Интересен феномен «Вегаса», клуб запустился с нуля и все эти годы рядом с Кубком Стэнли. В КХЛ такое невозможно, надо изучать этот опыт»

Теги Лада Кубок Стэнли Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Вегас Хоккей

Андрей Коваленко считает, что КХЛ нужно изучать опыт «Вегаса».

«Голден Найтс» проводят в НХЛ 6-й сезон и в 4 из них доходили до финала конференции или полуфинала Кубка Стэнли. 

«Мне очень интересен феномен «Вегаса». Клуб несколько лет назад запустился с нуля – и все эти годы совсем рядом с Кубком Стэнли. В КХЛ невозможно, чтобы, например, «Лада» вошла в лигу и каждый год играла в финале или полуфинале, а у НХЛ и «Вегаса» это получается.

Кстати, очень рад возвращению «Лады» в КХЛ, три десятилетия назад во время первого локаута с удовольствием играл за этот клуб и замечательный город Тольятти.

Но вернусь к феномену «Вегаса». В НХЛ случайностей не бывает, лига очень профессиональная и жесткая в плане конкуренции. Надо изучать опыт «Вегаса», все мелкие нюансы его успеха. Это будет полезно и нам в КХЛ», – сказал бывший игрок сборной России. 

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6 комментариев

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Антон
В этом сезоне Сиэттл даже больше удивил, там вообще глазу мало за кого есть зацепиться.
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srs
Про конкуренцию там хоть думают. Какой Ладе поздний раунд плей-офф когда СКА туда отправляет’ ненужное Нефтехимику или откровенных вхловцев. И может в любой момент забрать тех кто сможет себя проявить. Не гусевых-жафяровых-прохоркиных, которые хороши, но самим по различным причинам надоели же туда отдают. Петров и тот в АБ не нужен, но туда не поедет и будет сидеть в Казани, потому как гонял шайбу с главой города
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hemsky
А что там изучать, пусть Газпром откажется от СКА и возьмет под опеку Молот-Прикамье.
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Deathspell Omega
Вегас заплатил за участие в НХЛ $500 млн.
Сиэтл $650 млн.
Понятно, что за такие деньги не на пустом месте клубы создаются.
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