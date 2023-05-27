Андрей Коваленко: «Интересен феномен «Вегаса», клуб запустился с нуля и все эти годы рядом с Кубком Стэнли. В КХЛ такое невозможно, надо изучать этот опыт»

Андрей Коваленко считает, что КХЛ нужно изучать опыт «Вегаса».

«Голден Найтс» проводят в НХЛ 6-й сезон и в 4 из них доходили до финала конференции или полуфинала Кубка Стэнли.

«Мне очень интересен феномен «Вегаса». Клуб несколько лет назад запустился с нуля – и все эти годы совсем рядом с Кубком Стэнли. В КХЛ невозможно, чтобы, например, « » вошла в лигу и каждый год играла в финале или полуфинале, а у НХЛ и « » это получается.

Кстати, очень рад возвращению «Лады» в КХЛ, три десятилетия назад во время первого локаута с удовольствием играл за этот клуб и замечательный город Тольятти.

Но вернусь к феномену «Вегаса». В НХЛ случайностей не бывает, лига очень профессиональная и жесткая в плане конкуренции. Надо изучать опыт «Вегаса», все мелкие нюансы его успеха. Это будет полезно и нам в КХЛ», – сказал бывший игрок сборной России.