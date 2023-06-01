Коваленко о показе ЧМ-2023 на «Матч ТВ»: «Финансируем санкции против себя, пусть и косвенно. Нужно было поступить грамотнее – чемпионат показывать, но права не покупать»

Теги Андрей Коваленко телевидение ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Хоккей

Андрей Коваленко считает, что «Матч ТВ» не нужно было платить за показ ЧМ-2023.

– Фетисов был возмущен тем, что чемпионат мира транслируется по главному спортивному каналу нашей страны.

– Поддержу Вячеслава Александровича в том, что это большая ошибка со стороны ТВ платить за телетрансляции турнира, на который нас не допускают. Ведь тем самым мы, пусть и косвенно, но финансируем санкции против себя. Бред!

Другое дело, что чем больше на ТВ спорта и особенно хоккея, тем лучше для страны, для здоровья народа. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно было поступить грамотнее – чемпионат показывать, но права не покупать. В современных условиях, когда против нас идет война без правил, так поступать можно – если тебя бьют по одной щеке, нет смысла подставлять другую. 

Кстати, насколько слышал, разрабатывается законопроект, который позволит в таком режиме показывать и зарубежное кино, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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5 комментариев

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Baco85
воровать. предлагают воровать. оф лицо. и всё у них нормально. так, мол, и надо
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vizaslayer
Как это не платить ? Если не платить, то кому то не капнет в карман, чего понятного то ))
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Oleg Olegov
Сказочный депутат, глава профсоюза, красавчик и филантроп.
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Ole Gunor
Надо было поступит грамотно, вообще не брать у тебя интервью.
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