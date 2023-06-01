Коваленко о показе ЧМ-2023 на «Матч ТВ»: «Финансируем санкции против себя, пусть и косвенно. Нужно было поступить грамотнее – чемпионат показывать, но права не покупать»

Андрей Коваленко считает, что «Матч ТВ» не нужно было платить за показ ЧМ-2023.

– Фетисов был возмущен тем, что чемпионат мира транслируется по главному спортивному каналу нашей страны.

– Поддержу Вячеслава Александровича в том, что это большая ошибка со стороны ТВ платить за телетрансляции турнира, на который нас не допускают. Ведь тем самым мы, пусть и косвенно, но финансируем санкции против себя. Бред!

Другое дело, что чем больше на ТВ спорта и особенно хоккея, тем лучше для страны, для здоровья народа. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно было поступить грамотнее – чемпионат показывать, но права не покупать. В современных условиях, когда против нас идет война без правил, так поступать можно – если тебя бьют по одной щеке, нет смысла подставлять другую.

Кстати, насколько слышал, разрабатывается законопроект, который позволит в таком режиме показывать и зарубежное кино, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.