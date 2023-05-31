«Динамо» пригласит Овечкина для матча с победителем МКС-2023
Организаторы BetBoom МКС 2023 х Динамо ведут переговоры с Александром Овечкиным.
«Динамо» готово пригласить Александра сыграть за клуб в матче против победителя турнира.
Также хоккеиста хотят пригласить для участия в Super skill challenge, который состоится перед финалом турнира.
Финал МКС-2023 пройдет 16 июля на «ВТБ Арене».
МКС – медиафутбольный турнир, где принимают 8 команд. Среди участников «Амкал», 2Drots, «БроукБойз» и другие популярные клубы. Турнир стартует 13 июня.
1 комментарий