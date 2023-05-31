Ротенберг объявил об уходе Яшкина из СКА: «Здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность. Не можем удовлетворить все запросы игрока»

Роман Ротенберг объявил об уходе Дмитрия Яшкина из СКА.

«Хоккей – это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся.

Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение – уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой.

Дима, спасибо за классный год и удачи. Увидимся!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

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