Ротенберг объявил об уходе Яшкина из СКА: «Здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность. Не можем удовлетворить все запросы игрока»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг объявил об уходе Дмитрия Яшкина из СКА.

«Хоккей – это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся.

Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение – уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой.

Дима, спасибо за классный год и удачи. Увидимся!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)

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23 комментария

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Алексей Дольский
Здоровый клуб не должен скупать всех и вся, и не иметь 10 составов и 3-4 фарма)
+21
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Hitgoe Himgob
Ротенберг и финансовая целесообразность. Басня Крылова прям
+20
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Enich
До здорового клуба осталось еще человек 20 отправить на выход
+15
-3
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йозе марино
soooo saaad))
"здоровый клуб" ахаха
+6
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invincible
Ни стыда ни совести
+6
-2
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Nikolay Ryabchikov
В следующем сезоне в составе Динамо или ЦСКА вынесет Рому на раз из плофа 😃
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KaizerSoze
😁😀
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Евгений Узингер
Роман конечно крэйзи. кто пустил его в хоккей?
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Евгений Узингер
Ответ Nikolay Ryabchikov
В следующем сезоне в составе Динамо или ЦСКА вынесет Рому на раз из плофа 😃
в АкБарс уходит
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DimaNN
Здоровый клуб не будет назначать тренером мажора, который увидел 800 матчей КХЛ, возомнил себя тренером, а ещё вместо которого целый взвод тренеров трудится, по сути...
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Алексей Иванов
Ахаххаха за идиотов народ держит
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Urik_Mart
А жаль. Яшкину спасибо за игру, удачи на новом месте.
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sled
Здоровый то, да
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Олег
Рома Рома какой же лицемер.
Смешно читать такое....
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Кеша
Бггг. Не может удовлетворить все запросы игрока . Вы его подписывали на определенные деньги. Теперь , набрав игроков на третий состав надо думать кого сливать. Это такая круговерть в СКА из года в год . И как это цинично звучит , до смешного.
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tommy_hell_trigger
«Учитывать потолок зарплат»

Пчелы против меда 🤣
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Кеша
Два дня адепты СКА наяривают хвалебные комментарии . Почитайте болельщиков - что они думают об этом безобразии . А Вы все думаете , что болельщики глупые и ничего не понимают . Понимают больше вашего.
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_Абырвалг_
Здоровый клуб , это С КА,что ли? По моему, здоровые люди побежали из нафаршированного деньгами образования : Гусев, теперь Яшкин.
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Евгений Узингер
Ответ Hitgoe Himgob
Ротенберг и финансовая целесообразность. Басня Крылова прям
ахахах
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Дмитрий9779
Спасибо за хороший сезон и удачи в дальнейшей карьере
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-5
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