Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин деньги Хоккей

Дмитрий Яшкин будет зарабатывать 80 млн рублей в год в «Ак Барсе».

Как сообщает «Бизнес Online», в контракте форварда также будут различные бонусы.

Срок соглашения будет рассчитан на три года.

По данным издания, переговоры находятся на финальной стадии.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ marshal .masha
Ак Барсу как всегда деньги девать некуда.
Ну Воронкова как то заменить надо так что это хорошее если будет подписание) Рынок скуден) Хороших игроков мало)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Спасибо Дима за хороший сезон в СКА и удачи в дальнейшей карьере.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robs
в серии с ЦСКА блистал тут можно и сто выложить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ftw2002@yandex.ru
А кто ж забивать в СКА будет? Или это побег от Супертренера и его системы?
а зачем им забивать, по разнарядке след чемпион СКА, и Рома это знает, 100 летие коней прошло, у Ак барса 3 КГ, теперь очередь Газпрома и U 25 по красной дорожке победно пойдет за кубком, и у супертоеннра все мечты сходятся сразу, будет напропалую кричать что молодежь вырастил и кубок взял, тут даже к гадалке не ходи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ nemishiko
Жаль , что в СКА не удержали. Но зато есть шанс опять увидеть динамовскую супер тройку Шипа, Яшкин и Кага
Да нет, Яшкину лучше остаться в Питере, если предложение есть , надо принимать, нафига ему Казань да ещё головняки с Радуловым. В СКА он в шоколаде, капитан, зачем бегать из клуба в клуб и терять комфорт и спокойную жизнь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РустемХ
Сначала подпишите, потом порадуемся) 🐾🐾🐾
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хуан
да пошли вы, с твоими суммами
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
А кто ж забивать в СКА будет? Или это побег от Супертренера и его системы?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Old gamer
Только АК Барс нашёл свою игру , теперь опять пол сезона будут стряпать .Раз на то пошло лучше вару привезли бы .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Ну что остается,пожелать Дмитрию удачи и без травм.Давно его Ак Барс хотел подписать,свершилось желание 💸💸💸💰🙃
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ Дмитрий9779
Спасибо Дима за хороший сезон в СКА и удачи в дальнейшей карьере.
Ротенберг ещё не давал отмашку прощаться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ marshal .masha
Перекрестный плей-офф не зря ввели, в следующем году смотрим СКА-ЦСКА
так его и ввели для этого, это только глупый не понимает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Ответ Old gamer
Только АК Барс нашёл свою игру , теперь опять пол сезона будут стряпать .Раз на то пошло лучше вару привезли бы .
Зачем нам Вара? Билялов в Лиге уступает только Серебру и возможно Исаеву , Легов привезти сейчас тяжко)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий