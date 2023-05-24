Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)

Дмитрий Яшкин будет зарабатывать 80 млн рублей в год в «Ак Барсе».

Как сообщает «Бизнес Online», в контракте форварда также будут различные бонусы.

Срок соглашения будет рассчитан на три года.

По данным издания, переговоры находятся на финальной стадии.

стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за . В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.