Яшкин будет зарабатывать в «Ак Барсе» 80 млн рублей в год плюс бонусы («Бизнес Online»)
Дмитрий Яшкин будет зарабатывать 80 млн рублей в год в «Ак Барсе».
Как сообщает «Бизнес Online», в контракте форварда также будут различные бонусы.
Срок соглашения будет рассчитан на три года.
По данным издания, переговоры находятся на финальной стадии.
Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.
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