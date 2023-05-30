Сергей Черкас: «Яшкин должен играть за СКА – пригодится. Команда борется за Кубок Гагарина – нужны исполнители соответствующего уровня»

Сергей Черкас считает, что Дмитрий Яшкин пригодится в составе СКА.

– Говорят, может уйти нападающий Яшкин, лучший бомбардир минувшего чемпионата .

– Было здорово, если бы Яшкин все же не ушел. Мне кажется, он должен играть за СКА.

– То есть с ним вопрос еще не решен?

– Сначала была информация, что Яшкин уходит, потом – что с ним ведутся переговоры. Мое мнение: такой игрок пригодится СКА.

Ну а если кто-то уходит, на их места приходят другие. Это естественный процесс.

СКА борется за , ему нужны исполнители соответствующего уровня.

Я думаю, что если Роман Ротенберг приглашает в команду игрока, он видит его роль на площадке таким образом, чтобы и хоккеист развивался, и команда с ним становилась сильнее, – сказал бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас.

Ранее сообщалось, что может перейти в «Ак Барс».