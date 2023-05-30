Сергей Черкас: «Яшкин должен играть за СКА – пригодится. Команда борется за Кубок Гагарина – нужны исполнители соответствующего уровня»
Сергей Черкас считает, что Дмитрий Яшкин пригодится в составе СКА.
– Говорят, может уйти нападающий Яшкин, лучший бомбардир минувшего чемпионата КХЛ.
– Было здорово, если бы Яшкин все же не ушел. Мне кажется, он должен играть за СКА.
– То есть с ним вопрос еще не решен?
– Сначала была информация, что Яшкин уходит, потом – что с ним ведутся переговоры. Мое мнение: такой игрок пригодится СКА.
Ну а если кто-то уходит, на их места приходят другие. Это естественный процесс.
СКА борется за Кубок Гагарина, ему нужны исполнители соответствующего уровня.
Я думаю, что если Роман Ротенберг приглашает в команду игрока, он видит его роль на площадке таким образом, чтобы и хоккеист развивался, и команда с ним становилась сильнее, – сказал бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Яшкин может перейти в «Ак Барс».
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