Сергей Черкас: «Яшкин должен играть за СКА – пригодится. Команда борется за Кубок Гагарина – нужны исполнители соответствующего уровня»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Хоккей

Сергей Черкас считает, что Дмитрий Яшкин пригодится в составе СКА.

– Говорят, может уйти нападающий Яшкин, лучший бомбардир минувшего чемпионата КХЛ.

– Было здорово, если бы Яшкин все же не ушел. Мне кажется, он должен играть за СКА.

– То есть с ним вопрос еще не решен?

– Сначала была информация, что Яшкин уходит, потом – что с ним ведутся переговоры. Мое мнение: такой игрок пригодится СКА.

Ну а если кто-то уходит, на их места приходят другие. Это естественный процесс.

СКА борется за Кубок Гагарина, ему нужны исполнители соответствующего уровня.

Я думаю, что если Роман Ротенберг приглашает в команду игрока, он видит его роль на площадке таким образом, чтобы и хоккеист развивался, и команда с ним становилась сильнее, – сказал бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Яшкин может перейти в «Ак Барс».

1 комментарий

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Кеша
Кто только вам не пригодится . Вы уже всех лидеров КХЛ собрали . И все никак. Уже три состава собрали , что даже Ожиганов и Яшкин не конкуренты. ЦСКА вас выносит уже 6 лет подряд , а вы уже с 2005 года собираете то сборную Мира , то сборную страны .
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