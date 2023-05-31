Юрзинов о тренерах в КХЛ: «Клубам имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых идей. Или с «Ак Барса», ЦСКА»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Зинэтула Билялетдинов Виктор Тихонов Петр Воробьев Владимир Крикунов Владимир Юрзинов Сергей Федоров НХЛ Борис Михайлов КХЛ Сергей Светлов Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о ситуации с отечественной тренерской школой.

– Считаю, каждому нашему клубу имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых тренерских идей. Или с «Ак Барса», где один из лучших ее представителей Зинэтула Билялетдинов за считанные недели перезапустил команду. Или с ЦСКА, где Сергей Федоров взял все лучшее от Виктора Тихонова и от НХЛ.

Для меня это очень болезненная тема. Полвека работаю со сборной страны или рядом с ней. Каждый год в московском «Динамо» у меня было пять-шесть стажеров, из России и из НХЛ, многие выросли в больших тренеров. 

Сейчас имею возможность и счастье работать в Санкт-Петербурге, мой опыт востребован. К сожалению, не все мои коллеги в таком достойном положении.

– О ком речь?

– Для меня загадка, почему в КХЛ не востребован базовый опыт, например, Владимира Крикунова, одного из самых сильных специалистов последних десятилетий. Почему он не консультант, почему вокруг него нет стажеров?

Список готов продолжать – Борис Михайлов, Петр Воробьев, Сергей Светлов и так далее», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.

Владимир Юрзинов: «России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. ЧМ показал, что наша школа двигает европейский прогресс»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ралдугин
А что за новая идея?
Собирать 8 пятерок и мариновать их в ростере???
А, может, идея ослаблять другие команды , чтобы с гордостью заявлять какие великие победители?
В НХЛ за 20 лет 24 разных команды были в финале, у нас же тренерские идеи есть только у трех клубов, получается?
Может, не в этом дело?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Но лучше все-таки со СКА, добавил Юрзинов, увидев смску из банка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
очколиз
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
От Юрзинова уже мутит. Достал со своим СКА. В клубе метут всех более или менее приличных хоккеистов, а потом поют песни о какой-то хитропопой системе. Никакой системы нет, тупое вливание бабла, в надежде на результат. Надеюсь, что его не будет, а Ротенберга пошлют куда подальше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimaNN
Взять пример со СКА или ЦСКА можно.. Но, где столько денег взять?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Какие тренерские идеи Юрзинов вы увидели в игре Ска -огласите весь список пожалуйста !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
А что, в СКА для всех мест не хватает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
клубы думают ни как пример взять, а где денег раздобыть на прокорм и тренера хорошего, с баблом примеров и фантазий найдется выше крыши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
так приятно читать комментарии, самому уже ничего писать не надо )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
В лизоблюдной команде пополнение , Назаров,Юдин….И так далее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в Советские времена все эти великие не кричали на каждом углу Спасибо партии родной и лично Дорогому Леониду Ильичу , хотя победы были весомее и громче и болельщиков полные стадионы, а сейчас такое ощущение что он им прейскурант раздал с расценками за дифирамбы, вот и поют на перегонки кто громче, вся страна вас на руках носила, мальчишки тысячами глядя на вас в хоккей шли , и во что вы теперь превратились кумиры? жалкие лизуны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Даже такие мастодонты продались. Ни один из вышеперечисленных тренерских штабов, без огромного бабла спонсоров, не сделает условный кунь лунь, чемпионом
Флорида в нхл, при дикой конкуренции на востоке, после шального билета, повышибала всех фаворитов, и у всех, равные финансы в лиге. Не беру в расчёт налоги, потому что наша лига ротенберга, это днище. Болелы из провинции, не обижайтесь, но так и есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий