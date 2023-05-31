Юрзинов о тренерах в КХЛ: «Клубам имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых идей. Или с «Ак Барса», ЦСКА»
Владимир Юрзинов высказался о ситуации с отечественной тренерской школой.
– Считаю, каждому нашему клубу имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых тренерских идей. Или с «Ак Барса», где один из лучших ее представителей Зинэтула Билялетдинов за считанные недели перезапустил команду. Или с ЦСКА, где Сергей Федоров взял все лучшее от Виктора Тихонова и от НХЛ.
Для меня это очень болезненная тема. Полвека работаю со сборной страны или рядом с ней. Каждый год в московском «Динамо» у меня было пять-шесть стажеров, из России и из НХЛ, многие выросли в больших тренеров.
Сейчас имею возможность и счастье работать в Санкт-Петербурге, мой опыт востребован. К сожалению, не все мои коллеги в таком достойном положении.
– О ком речь?
– Для меня загадка, почему в КХЛ не востребован базовый опыт, например, Владимира Крикунова, одного из самых сильных специалистов последних десятилетий. Почему он не консультант, почему вокруг него нет стажеров?
Список готов продолжать – Борис Михайлов, Петр Воробьев, Сергей Светлов и так далее», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.
Владимир Юрзинов: «России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. ЧМ показал, что наша школа двигает европейский прогресс»
Собирать 8 пятерок и мариновать их в ростере???
А, может, идея ослаблять другие команды , чтобы с гордостью заявлять какие великие победители?
В НХЛ за 20 лет 24 разных команды были в финале, у нас же тренерские идеи есть только у трех клубов, получается?
Может, не в этом дело?
Флорида в нхл, при дикой конкуренции на востоке, после шального билета, повышибала всех фаворитов, и у всех, равные финансы в лиге. Не беру в расчёт налоги, потому что наша лига ротенберга, это днище. Болелы из провинции, не обижайтесь, но так и есть.