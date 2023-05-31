Юрзинов о тренерах в КХЛ: «Клубам имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых идей. Или с «Ак Барса», ЦСКА»

Владимир Юрзинов высказался о ситуации с отечественной тренерской школой.

– Считаю, каждому нашему клубу имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идет наработка новых тренерских идей. Или с « », где один из лучших ее представителей за считанные недели перезапустил команду. Или с , где взял все лучшее от Виктора Тихонова и от .

Для меня это очень болезненная тема. Полвека работаю со сборной страны или рядом с ней. Каждый год в московском «Динамо» у меня было пять-шесть стажеров, из России и из НХЛ, многие выросли в больших тренеров.

Сейчас имею возможность и счастье работать в Санкт-Петербурге, мой опыт востребован. К сожалению, не все мои коллеги в таком достойном положении.

– О ком речь?

– Для меня загадка, почему в КХЛ не востребован базовый опыт, например, Владимира Крикунова, одного из самых сильных специалистов последних десятилетий. Почему он не консультант, почему вокруг него нет стажеров?

Список готов продолжать – Борис Михайлов, Петр Воробьев, Сергей Светлов и так далее», – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.

Владимир Юрзинов: «России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. ЧМ показал, что наша школа двигает европейский прогресс»