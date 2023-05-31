Владимир Юрзинов: «России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. ЧМ показал, что наша школа двигает европейский прогресс»

Владимир Юрзинов призвал правильно относиться к отечественной тренерской школе.

Бывший тренер сборной СССР отметил, что многие тренеры европейских сборных посещали его семинары.

«К сожалению, на каком-то переходном этапе мы в нашем хоккее многие вещи потеряли – в том числе правильное отношение к отечественной тренерской школе, к ее наработкам. Но эта школа и сегодня – один из двигателей европейского прогресса, что показал чемпионат мира.

Возьмите, например, бронзовую сборную . Ее штаб возглавлял , в свое время прошедший у меня весь тот курс тренерской подготовки, который разработали еще наши легенды – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов. Помогал Витолиньшу финн Петтери Нуммелин, в свое время он играл у меня в ТПС и уже тогда интересовался всеми тренерскими методиками, подходил, спрашивал.

Сборную Дании возглавлял Хайнц Элерс, который на первых этапах своей карьеры, извините за выражение, не вылезал из наших стажировок в «Лозанне». Австрией руководил швейцарец Роджер Баден, который работал помощником у меня в «Клотене». Швейцарией – , часто приходивший на наши семинары. Ну и так далее по списку.

Хочу уточнить, все эти специалисты свое тренерское образование по большому счету получали совсем не у . Они его получали на базе советской школы хоккея, добавив к ней все самые современные моменты.

Мне кажется, нам нужно заниматься нашей тренерской школой, ее возрождением, ее новым звучанием. В свое время в КХЛ и МХЛ были специальные тренерские семинары, на них приезжал и их курировал президент КХЛ Александр Медведев. Почему это в прошлом?

Знаю, что недавно мы в Барвихе закрыли свой хоккейный сезон. Но опыт чемпионата мира показывает, что России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. Мне кажется, для здоровья отечественного хоккея это будет намного полезнее», – сказал бывший тренер сборной СССР.