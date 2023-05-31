Владимир Юрзинов: «России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. ЧМ показал, что наша школа двигает европейский прогресс»

Теги Владимир Юрзинов Петтери Нуммелин Патрик Фишер Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Австрии по хоккею Александр Медведев КХЛ МХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хайнц Элерс алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Юрзинов призвал правильно относиться к отечественной тренерской школе.

Бывший тренер сборной СССР отметил, что многие тренеры европейских сборных посещали его семинары.

«К сожалению, на каком-то переходном этапе мы в нашем хоккее многие вещи потеряли – в том числе правильное отношение к отечественной тренерской школе, к ее наработкам. Но эта школа и сегодня – один из двигателей европейского прогресса, что показал чемпионат мира.

Возьмите, например, бронзовую сборную Латвии. Ее штаб возглавлял Харийс Витолиньш, в свое время прошедший у меня весь тот курс тренерской подготовки, который разработали еще наши легенды – Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов. Помогал Витолиньшу финн Петтери Нуммелин, в свое время он играл у меня в ТПС и уже тогда интересовался всеми тренерскими методиками, подходил, спрашивал.

Сборную Дании возглавлял Хайнц Элерс, который на первых этапах своей карьеры, извините за выражение, не вылезал из наших стажировок в «Лозанне». Австрией руководил швейцарец Роджер Баден, который работал помощником у меня в «Клотене». Швейцарией – Патрик Фишер, часто приходивший на наши семинары. Ну и так далее по списку.

Хочу уточнить, все эти специалисты свое тренерское образование по большому счету получали совсем не у Юрзинова. Они его получали на базе советской школы хоккея, добавив к ней все самые современные моменты. 

Мне кажется, нам нужно заниматься нашей тренерской школой, ее возрождением, ее новым звучанием. В свое время в КХЛ и МХЛ были специальные тренерские семинары, на них приезжал и их курировал президент КХЛ Александр Медведев. Почему это в прошлом?

Знаю, что недавно мы в Барвихе закрыли свой хоккейный сезон. Но опыт чемпионата мира показывает, что России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. Мне кажется, для здоровья отечественного хоккея это будет намного полезнее», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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9 комментариев

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PatologoanatoM
С тренерской школой все в порядке, у нас есть тот кто посмотрел 800 матчей, кто взял суперсерию-23, изучил подготовку Канады за 4 разминки на кубке мира-16, тот кому звонят Кинэны, Хартли, а главное казахи!! Звонят и благодарят!!! Тот кто проштудировал все конспекты Марино и Боумана, кто научил перехватывать Ларькина, подготовил защитников лучше Макара, заложил базу в детей похлеще МакДэвида и НэйтДогга, тот кто курировал Бобровского в летней подготовке, тот у кого есть СИСТЕМА, своя СИСТЕМА!!! Юрзинов будь спокоен за наш тренерский цех, пока у нас есть он, мы всех победим.
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+17
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Ушат*Помоев
Ответ PatologoanatoM
С тренерской школой все в порядке, у нас есть тот кто посмотрел 800 матчей, кто взял суперсерию-23, изучил подготовку Канады за 4 разминки на кубке мира-16, тот кому звонят Кинэны, Хартли, а главное казахи!! Звонят и благодарят!!! Тот кто проштудировал все конспекты Марино и Боумана, кто научил перехватывать Ларькина, подготовил защитников лучше Макара, заложил базу в детей похлеще МакДэвида и НэйтДогга, тот кто курировал Бобровского в летней подготовке, тот у кого есть СИСТЕМА, своя СИСТЕМА!!! Юрзинов будь спокоен за наш тренерский цех, пока у нас есть он, мы всех победим.
Я бы сказал даже больше - ОНИ!
Система, основанная на школе лизания ануса, не может не побеждать!
В ее основе лежит удовольствие по вертикали, вербальные интервенции и оральные достижения.
Она непобедима!
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цэсемьэр
те, кому надо - учатся, посещают семинары, стажировки или хотя бы смотрят чемпионаты мира и заокеанский хоккей.
нашим же всезнайкам не интересно🤦🏻‍♂️
а вообще, в ФХР эти вопросы нужно задавать, а то у них свет клином сошёлся на легионерах.
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ОттоДракула
Ответ цэсемьэр
те, кому надо - учатся, посещают семинары, стажировки или хотя бы смотрят чемпионаты мира и заокеанский хоккей. нашим же всезнайкам не интересно🤦🏻‍♂️ а вообще, в ФХР эти вопросы нужно задавать, а то у них свет клином сошёлся на легионерах.
Наши всезнайки, как верно подметили канадцы после Сочи, застряли в 80х годах прошлого века. И до сих пор ничего не изменилось.
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СкептикК
Мертвое море знаешь? Я убил.
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Zloy Zlydnev
Европейский хоккей давно живёт своей жизнью
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Мозаика слов
Хорошо сказал: "Но опыт чемпионата мира показывает, что России имеет смысл провожать свои сезоны не пьянками, а тренерскими симпозиумами. Мне кажется, для здоровья отечественного хоккея это будет намного полезнее», – сказал бывший тренер сборной СССР. " Бывший тренер не сказал, а как же команда Канады стала сейчас чемпионом. Слушали его лекции на симпозиумах? В СССР - было хорошее время для хоккея. Но сейчас - другое. И упомянутые им выше: Чернышев, Тарасов, Тихонов - не симпозиумы в стране тогда проводили, а больше с игроками работали конкретно в тренировочных залах и командах на площадках. В соревнованиях и турнирах большого ранга. А словами - делу не поможешь (народная мудрость).
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Don Merzavez
Почтенный старец забыл, что из тех, у кого стоило учиться жив в настоящее время он один...
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