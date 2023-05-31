Ротенберг о ЧМ-2023: «По качеству игры, интенсивности, скоростям сборная России точно была бы на уровне. Да и белорусы не были бы мальчиками для битья»

Роман Ротенберг считает, что сборная России смогла бы выступить достойно на ЧМ-2023.

Сборная Канады завоевала золотые медали турнира, обыграв Германию (5:2) в финале. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и взяла бронзовые медали. Сборные России и пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

– Какое у вас впечатление о завершившемся чемпионате мира?

– Понятно, что каких-то мировых звезд там не было. Но все равно интересно смотреть за всеми командами, в любом матче можно найти для себя что-то полезное.

Правда, параллельно у наш шел тур сборной «России 25», поэтому все матчи посмотреть было невозможно. Думаю, наша команда смогла бы на этом турнире выступить достойно.

В целом можно отметить неожиданных призеров и провал и , а по качеству игры, интенсивности, скоростям наша сборная точно была бы на уровне. Да и белорусы, уверен, тоже не были бы мальчиками для битья, это соперник высокого уровня, – заявил первый вице-президент , главный тренер сборной «Россия 25» и Роман Ротенберг.