Ротенберг о ЧМ-2023: «По качеству игры, интенсивности, скоростям сборная России точно была бы на уровне. Да и белорусы не были бы мальчиками для битья»
Роман Ротенберг считает, что сборная России смогла бы выступить достойно на ЧМ-2023.
Сборная Канады завоевала золотые медали турнира, обыграв Германию (5:2) в финале. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и взяла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.
– Какое у вас впечатление о завершившемся чемпионате мира?
– Понятно, что каких-то мировых звезд там не было. Но все равно интересно смотреть за всеми командами, в любом матче можно найти для себя что-то полезное.
Правда, параллельно у наш шел тур сборной «России 25», поэтому все матчи посмотреть было невозможно. Думаю, наша команда смогла бы на этом турнире выступить достойно.
В целом можно отметить неожиданных призеров и провал Швеции и Финляндии, а по качеству игры, интенсивности, скоростям наша сборная точно была бы на уровне. Да и белорусы, уверен, тоже не были бы мальчиками для битья, это соперник высокого уровня, – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг.
- Считать и на счетах можно, - уклончиво ответил Штирлиц, и Томпсон понял, что его одурачили 🤣