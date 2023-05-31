Ротенберг о ЧМ-2023: «По качеству игры, интенсивности, скоростям сборная России точно была бы на уровне. Да и белорусы не были бы мальчиками для битья»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что сборная России смогла бы выступить достойно на ЧМ-2023.

Сборная Канады завоевала золотые медали турнира, обыграв Германию (5:2) в финале. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и взяла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

– Какое у вас впечатление о завершившемся чемпионате мира?

– Понятно, что каких-то мировых звезд там не было. Но все равно интересно смотреть за всеми командами, в любом матче можно найти для себя что-то полезное.

Правда, параллельно у наш шел тур сборной «России 25», поэтому все матчи посмотреть было невозможно. Думаю, наша команда смогла бы на этом турнире выступить достойно.

В целом можно отметить неожиданных призеров и провал Швеции и Финляндии, а по качеству игры, интенсивности, скоростям наша сборная точно была бы на уровне. Да и белорусы, уверен, тоже не были бы мальчиками для битья, это соперник высокого уровня, – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Melnikov1968
Что ж ты так плохо финнов натренировал?
+6
0
+6
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Шашки - любимая игра
Забудь об этом.
+4
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magentrumen
clownnnnn
+2
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Эрик Бадретдинов
🤡
+2
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Геннадий Тимченко
- Так что, товарищ Штирлиц, можно считать, что мы вас завербовали ? - спросил Томпсон, все еще не веря своему счастью.
- Считать и на счетах можно, - уклончиво ответил Штирлиц, и Томпсон понял, что его одурачили 🤣
+2
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каток Третьяка
надо было в записи всё игры просмотреть, чтобы накинуть ещё к своему опыту матчей так 30
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Костя Кот
все идет к тому, что в итоге канада благодаря йозе победила
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Олег Цырулёв
Кто-нибудь остановит эту болтовню?
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Эльдар Константинов
Ответ Melnikov1968
Что ж ты так плохо финнов натренировал?
Он уже сказал, потому что финны из КХЛ ушли.
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