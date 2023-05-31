Брюнетт возглавил «Нэшвилл»

Теги Нью-Джерси Нэшвилл Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

Эндрю Брюнетт назначен главным тренером «Нэшвилла».

Брюнетт входил в штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси» в этом сезоне.

В сезоне-2021/22 он возглавлял «Флориду», которая выиграла Президентский клуб как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампе» (0-4 в серии).

В минувшем сезоне «Предаторс» под руководством тренера Джона Хайнса не попали в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции с 92 очками в 82 матчах.

Ранее клуб объявил об отставке Хайнса.

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4 комментария

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Ильгиз Шакиров
А что возглавил Блондинн?
+7
-3
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Пинающий Достоинства
Хороший ход для хищников, должны будут в плей-офф с ним зайти
+1
0
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Дмитрий Ковальчук
Ответ Ильгиз Шакиров
А что возглавил Блондинн?
Вашингтон
+1
0
+1
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Илья Цветков
Ответ Дмитрий Ковальчук
Вашингтон
Не, Вашингтон возглавил лысый
0
0
0
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