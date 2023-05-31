«Нэшвилл» уволил Хайнса. Команду возглавит Брюнетт

Теги Нэшвилл Эндрю Брюнетт НХЛ отставки Джон Хайнс Хоккей

«Нэшвилл» объявил об отставке Джона Хайнса с поста главного тренера.

От своих обязанностей освобожден и его ассистент Дэн Ламберт.

Контракты Хайнса и Ламберта с «Предаторс» были рассчитаны до конца сезона-2023/24.

Сообщалось, что новым главным тренером «Нэшвилла» станет Эндрю Брюнетт, входивший в штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси» в прошедшем сезоне.

В сезоне НХЛ-2021/22 Брюнетт возглавлял «Флориду», которая выиграла Президентский клуб как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампе» (0-4 в серии).

В минувшем сезоне «Предаторс» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции с 92 очками в 82 матчах.

Хайнс тренировал «Нэшвилл» с 2020 года.

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2 комментария

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Антон Якимцев
Схемы Ламберта получается освободились.
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Александр Филиппов
И это в международный день блондинок то )
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