Брюнетт станет главным тренером «Нэшвилла» – он выиграл регулярку с «Флоридой» и помогал Раффу в «Нью-Джерси». Хайнс покинет команду

«Нэшвилл» принял решение о смене главного тренера.

Инсайдер Кевин Уикс сообщает, что тренер Джон Хайнс покидает команду из Теннесси.

Новым главным тренером станет , который входил в штаб Линди Раффа в « » в этом сезоне.

В сезоне-2021/22 Брюнетт возглавлял «Флориду», которая выиграла Президентский клуб как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампе» (0-4 в серии).

В нынешнем сезоне «Предаторс» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.

Хайнс тренировал «Нэшвилл» с 2020 года. Он возглавил команду по ходу сезона, сменив Питера Лавиолетта.