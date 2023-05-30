Брюнетт станет главным тренером «Нэшвилла» – он выиграл регулярку с «Флоридой» и помогал Раффу в «Нью-Джерси». Хайнс покинет команду

Теги Нью-Джерси Нэшвилл Эндрю Брюнетт НХЛ Джон Хайнс Хоккей

«Нэшвилл» принял решение о смене главного тренера.

Инсайдер Кевин Уикс сообщает, что тренер Джон Хайнс покидает команду из Теннесси.

Новым главным тренером станет Эндрю Брюнетт, который входил в штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси» в этом сезоне.

В сезоне-2021/22 Брюнетт возглавлял «Флориду», которая выиграла Президентский клуб как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампе» (0-4 в серии).

В нынешнем сезоне «Предаторс» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.

Хайнс тренировал «Нэшвилл» с 2020 года. Он возглавил команду по ходу сезона, сменив Питера Лавиолетта.

5 комментариев

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Garikus89
Вообще странно, что после того сезона его не попробовали оставить, Флорида тогда реально круто играла. Интересно будет на Предз посмотреть)
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Белый офицер
Шило на мыло.
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Дима Миронов
сначала Хайнс был физруком,но последние 2 года хорошо отработал...
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Максим Мартынович
Ответ Дима Миронов
сначала Хайнс был физруком,но последние 2 года хорошо отработал...
Так хорошо, что сначала первый свип в истории франшизы, а после и непопадание в ПО за 8 лет. Держался чисто на Саросе
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