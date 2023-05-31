Троц о решении «Нэшвилла» уволить Хайнса: «Джон – хороший человек и тренер, но пора сменить курс. Нам нужен новый голос на скамейке»

Барри Троц высказался об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера «Нэшвилла».

Новый генеральный менеджер «Предаторс» заявил, что команда должна пойти в другом направлении.

Ожидается, что преемником Хайнса станет Эндрю Брюнетт.

«Джон Хайнс – хороший человек и тренер. Он проделал выдающуюся работу после дедлайна (« » обменял ряд игроков, но до последних дней регулярного чемпионата претендовал на выход в плей-офф – прим. Sports.ru), особенно с молодыми игроками.

Это хорошо подготовленный, трудолюбивый специалист, который продолжит карьеру в . Но мы считаем, что пора сменить курс.

Нам нужен новый голос на скамейке. Мы хотим поблагодарить Джона за его работу здесь и пожелать ему и его семье всего наилучшего», – сказал .