Троц о решении «Нэшвилла» уволить Хайнса: «Джон – хороший человек и тренер, но пора сменить курс. Нам нужен новый голос на скамейке»
Барри Троц высказался об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера «Нэшвилла».
Новый генеральный менеджер «Предаторс» заявил, что команда должна пойти в другом направлении.
Ожидается, что преемником Хайнса станет Эндрю Брюнетт.
«Джон Хайнс – хороший человек и тренер. Он проделал выдающуюся работу после дедлайна («Нэшвилл» обменял ряд игроков, но до последних дней регулярного чемпионата претендовал на выход в плей-офф – прим. Sports.ru), особенно с молодыми игроками.
Это хорошо подготовленный, трудолюбивый специалист, который продолжит карьеру в НХЛ. Но мы считаем, что пора сменить курс.
Нам нужен новый голос на скамейке. Мы хотим поблагодарить Джона за его работу здесь и пожелать ему и его семье всего наилучшего», – сказал Троц.
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