Троц о решении «Нэшвилла» уволить Хайнса: «Джон – хороший человек и тренер, но пора сменить курс. Нам нужен новый голос на скамейке»

Теги Нэшвилл Барри Троц НХЛ Джон Хайнс Хоккей

Барри Троц высказался об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера «Нэшвилла».

Новый генеральный менеджер «Предаторс» заявил, что команда должна пойти в другом направлении. 

Ожидается, что преемником Хайнса станет Эндрю Брюнетт. 

«Джон Хайнс – хороший человек и тренер. Он проделал выдающуюся работу после дедлайна («Нэшвилл» обменял ряд игроков, но до последних дней регулярного чемпионата претендовал на выход в плей-офф – прим. Sports.ru), особенно с молодыми игроками. 

Это хорошо подготовленный, трудолюбивый специалист, который продолжит карьеру в НХЛ. Но мы считаем, что пора сменить курс.

Нам нужен новый голос на скамейке. Мы хотим поблагодарить Джона за его работу здесь и пожелать ему и его семье всего наилучшего», – сказал Троц

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4 комментария

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Mephi027
Барри и сам он бы встать на скамейку.
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Евгений Узингер
ок
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RBS
Непривычно читать о Барри как менеджере... Тренер был оч хороший
+1
-1
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Белый офицер
Это что Предс впервые в истории будут играть не от защиты??? Брюннетт именно тренер который ставит игру от нападения
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